JIMMY présente les aspirateurs eau et poussière de la série PW11 : La solution ultime pour le nettoyage de toute la maison

BERLIN, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- JIMMY, un important innovateur en matière de technologie de nettoyage domestique, est fier d'annoncer le lancement de ses dernières solutions de nettoyage domestique, la série PW11, qui fera ses débuts dans l'UE. La série comprend les modèles polyvalents PW11 et PW11 Pro, ainsi que le modèle phare PW11 Pro Max, tous conçus pour établir une nouvelle norme en matière d'hygiène domestique.

Caractéristiques principales du PW11 Pro Max :

Nettoyage tout-en-un : Le nettoyeur intelligent, doté de cinq têtes de brosse interchangeables, permet de laver et d'aspirer les sols, les tapis, les lits et les meubles en toute transparence.

Nettoyage amélioré des bords et du fond : Son rouleau de brosse permet de nettoyer les murs sans laisser de traces, tandis que son dispositif anti-reflux et sa conception à plat à 180° facilitent le nettoyage sous les meubles.

Double Rouleaux de brosse : La brosse à double rouleau nettoie le sol deux fois à chaque passage pour un nettoyage en profondeur.

Séchage à l'air chaud : La fonction d'auto-nettoyage à une touche garantit que les rouleaux de brosse et le chemin d'air sont séchés à l'air chaud après le nettoyage, évitant ainsi la moisissure et les odeurs.

Étanchéité IPX8 Moteur : Entièrement protégé contre l'immersion dans l'eau pour plus de durabilité et de sécurité.

Une performance puissante : Le moteur de 460 W délivre une puissance d'aspiration de 110 AW pour un nettoyage exceptionnel.

Contrôle automatique et manuel de la pulvérisation d'eau : Gérez le débit d'eau en fonction des différentes tâches de nettoyage grâce aux options de pulvérisation automatique et manuelle.

Découvrez-en plus avec JIMMY

Le HW9 Pro Max est un autre modèle de la gamme très appréciée de JIMMY, fabriqué à partir d'alliages légers d'aluminium et de magnésium pour une manipulation aisée. Son moteur est étanche selon la norme IPX8 et ne pèse que 265 grammes, tout en délivrant une puissance de 460 watts pour des performances de nettoyage supérieures.

Les aspirateurs sans fil eau et poussière de la série PW11 de JIMMY seront disponibles sur Jimmy.eu, Geekbuying, Geekmaxi, Geekbuying.pl et Amazon à partir du 16 juillet, dans la plupart des pays de l'UE, y compris l'Allemagne, la France et la Pologne.

Détails des prix

PW11 : A partir de €319.00 (€50 de réduction)

PW11 Pro : A partir de €399.00 (€70 de réduction sur le prix de vente conseillé)

PW11 Pro Max : A partir de €499.00 (€70 de réduction sur le prix de vente conseillé)

Pour plus de détails, veuillez visiter Jimmy.eu.

À propos de JIMMY

JIMMY, la marque de KingClean Electric Co. Ltd, se consacre à la création de modes de vie sains et de haute qualité pour les utilisateurs du monde entier. KingClean Electric Co. se concentre sur l'industrie du nettoyage environnemental depuis 29 ans, c'est-à-dire depuis sa création en 1994. Depuis 2004, elle est l'une des plus grandes entreprises de développement et de fabrication d'aspirateurs au monde et possède plus de 1800 brevets. Jimmy insiste sur le développement d'appareils innovants pour l'entretien des sols grâce à une innovation technologique continue.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=xfMmytTG4ak