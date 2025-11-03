JMGO lance le N3 4K : un vidéoprojecteur triple laser intelligent qui réinvente le cinéma à domicile

Zoom optique, cardan dynamique et Google TV avec Netflix intégré pour une expérience cinématographique inédite

SHENZHEN, Chine, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- JMGO, acteur mondial de l'innovation en projection domestique, annonce aujourd'hui le lancement du JMGO N3 4K, un vidéoprojecteur triple laser intelligent qui combine optique avancée, technologies de mouvement intelligentes et diffusion de contenu fluide pour offrir une expérience cinéma à domicile immersive.

Technologie triple laser MALC™ 3.0 de pointe

Le N3 4K intègre le moteur MALC™ 3.0 Triple Laser, développé par JMGO, offrant une qualité d'image digne des professionnels avec une couverture colorimétrique 110 % BT.2020, une profondeur de couleur 10 bits (10,7 milliards de couleurs), une précision ΔE < 0,85 et une résolution 4K UHD. Le N3 4K a obtenu la certification CTA 4K UHD Professional, ainsi que les certifications SGS Low Speckle A+ et SGS Low Chromatic Aberration & Ghosting A+, attestant de l'engagement de JMGO pour la fidélité des couleurs et la qualité d'image.

Zoom optique précis et installation flexible

Avec un zoom optique 1,3× (rapport de projection 1,0–1,3:1), le N3 4K offre un agrandissement véritablement sans perte en 4K, permettant une installation flexible tout en conservant des images nettes et sans distorsion, adaptées à tous les types de pièces et de distances de projection.

Cardan dynamique pour une projection sans effort

Le design innovant du cardan constitue une avancée ergonomique majeure : son axe rotatif ultra-fin et ses algorithmes de calibration d'image en temps réel garantissent des mouvements fluides et stables, pour projeter facilement sur murs, plafonds ou autres surfaces.

L'autofocus milliseconde et la correction instantanée du trapèze assurent un alignement parfait de l'image. Les nouveaux ports de connexion, positionnés sur la base, offrent une installation propre et minimaliste, avec les câbles parfaitement dissimulés.

Divertissement intelligent avec Google TV

Le N3 4K fonctionne sous la dernière version de Google TV, proposant un écosystème intuitif et intelligent. Netflix, Google Play (plus de 10 000 applications), Google Assistant et Google Cast sont intégrés pour un accès simple aux contenus mondiaux et aux recommandations personnalisées propulsées par l'IA.

Qualité audio cinématographique

La puissance sonore est à la hauteur de l'image, avec des haut-parleurs Hi-Fi JMGO Master Sound double 10 W, un grave ultra-bas de 43 Hz et la prise en charge de Dolby Audio et DTS-HD. Résultat : un son immersif, profond et détaillé pour une expérience audiovisuelle complète.

Intelligence adaptative et confort visuel

Le système FlexiSmart Adaptive ajuste automatiquement la luminosité, le focus et la correction du trapèze, s'adapte à la couleur des murs et protège les yeux. Plusieurs capteurs (distance, luminosité, détection visuelle) optimisent le confort et la clarté pour chaque situation de visionnage.

Design durable pour un futur plus vert

L'emballage du N3 4K est fabriqué en EPP écologique, léger, recyclable et biodégradable, illustrant l'engagement de JMGO en faveur de l'innovation durable et de la responsabilité environnementale.

Prix et disponibilité

Le JMGO N3 4K est dès à présent disponible à l'achat sur JMGO.com au prix de 1 399€.

À propos de JMGO

Fondée en 2011, JMGO s'est toujours donné pour mission de créer des expériences immersives sur grand écran, alliant portabilité, design innovant et performances de pointe. Grâce à sa maîtrise des technologies optiques avancées, la marque continue de proposer des solutions de divertissement à domicile polyvalentes, adaptées à un public mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811557/image_817765_27067824.jpg