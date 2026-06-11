Joybuy lance le premier "Summer Black Friday" pour les consommateurs français : plus besoin d'attendre l'hiver pour profiter d'offres imbattables

Plus de la moitié des consommateurs français souhaitent une promotion Summer Black Friday , selon une nouvelle étude indépendante*

, selon une nouvelle étude indépendante* Les offres dignes du Black Friday, en version estivale : le Summer Black Friday de Joybuy propose une multitude de promotions exceptionnelles sur les grandes marques et les produits du quotidien, sans abonnement requis.

de Joybuy propose une multitude de promotions exceptionnelles sur les grandes marques et les produits du quotidien, sans abonnement requis. La première édition Summer Black Friday de Joybuy se déroule du 15 au 30 juin

de Joybuy se déroule du 15 au 30 juin Nouveau partenariat avec Spotify pour le Summer Black Friday : les membres du programme de fidélité JoyPlus qui ne sont pas encore sur Spotify, peuvent profiter de jusqu'à quatre mois d'abonnement Spotify Premium, sans frais supplémentaires

PARIS, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Joybuy, la nouvelle plateforme de vente en ligne du groupe JD.com, annonce le lancement de sa toute première opération Summer Black Friday la semaine prochaine, dans un contexte où les consommateurs subissent une hausse du coût de la vie et expriment un besoin croissant de bonnes affaires.

Joybuy_Summer Black Friday_Cool Down Joybuy_Summer Black Friday_Barbecue

Organisé du 15 au 30 juin et répondant directement aux attentes des clients, le Summer Black Friday de Joybuy permet aux consommateurs de ne plus attendre les temps forts promotionnels de fin d'année pour profiter d'offres attractives. Selon une nouvelle enquête menée auprès de 2 000 adultes français*, plus d'un consommateur sur deux (54%) souhaite un Black Friday estival. Les données soulignent également une attente plus large en matière de concurrence puisque plus de la moitié (53%) des personnes interrogées estiment qu'un marché compétitif entre les sites marchands se traduit par de meilleurs prix pour les consommateurs.

Avec le Summer Black Friday, Joybuy lance une nouvelle tradition commerciale annuelle axée sur des offres exceptionnelles, des marques locales et internationales de confiance, ainsi qu'une livraison rapide et fiable. Les acheteurs peuvent découvrir certains des prix les plus bas de l'année proposés par Joybuy à ce jour et profiter de milliers d'offres sur des marques de premier plan, notamment Apple, De'Longhi, Pampers, Samsung, Nintendo, Oral-B, Philips, PlayStation, TCL et bien d'autres, ainsi que sur des produits du quotidien dans les catégories technologie, maison, beauté, alimentation et bien plus encore. Le Summer Black Friday de Joybuy est accessible à tous, sans abonnement requis.

Un porte-parole de Joybuy a déclaré : "Joybuy s'est engagé à dynamiser le marché – et c'est exactement ce que nous faisons en organisant le premier Summer Black Friday national en France. Pourquoi attendre novembre pour faire le plein de bonnes affaire ? Avec le Summer Black Friday, nous souhaitons créer un nouveau temps fort promotionnel incontournable du calendrier avant les départs en vacances et faire venir en France l'un des plus grands évènements commerciaux mondiaux. Il s'agit d'offrir aux clients des offres exceptionnelles sur les marques qu'ils apprécient, avec une livraison rapide et fiable ainsi qu'une expérience d'achat agréable, à un moment où les ménages en ont le plus besoin."

En ce jour de début de Coupe du monde de football, Joybuy proposera de nombreuses promotions sur les téléviseurs et les équipements audiovisuels, y compris les barres de son, avec une installation gratuite jusqu'au 19 juillet 2026, une offre parfaite pour les passionnés de football.

La livraison "Double 11" de Joybuy permet aux clients qui passent commande avant 11h de recevoir leurs articles avant 23h le jour même dans la quasi-totalité de l'Ile-de-France (soit 12 millions de personnes), avec une livraison disponible le lendemain dans tout le pays. Les commandes de plus de 29€ bénéficient de la livraison gratuite, sans frais supplémentaires pour la livraison le jour même.

Dès aujourd'hui, les consommateurs peuvent prendre de l'avance pour profiter des bonnes affaires de l'été en réservant des coupons et des offres groupées exclusifs. À 20h ce même jour, un nombre limité d'offres groupées sera mis en ligne, permettant aux clients d'économiser jusqu'à 50%.

Pour marquer le Summer Black Friday, Joybuy élargit également son offre avec une série de nouveaux partenariats et avantages pour les clients.

Défi Joybuy 11,11 km sur Strava

Les clients de Joybuy peuvent gagner bien plus que de simples achats. Joybuy s'est associé à Strava pour lancer le Défi Joybuy 11,11 km. Du 15 au 30 juin 2026, les participants qui parcourent 11,11 km en marchant, en courant, à vélo ou en faisant de la randonnée pourront débloquer 1 111 points Joybuy (d'une valeur de 11,11 € à dépenser sur Joybuy) et tenter leur chance lors d'un tirage au sort doté de prix d'une valeur allant jusqu'à 1 111 €. Des conditions générales s'appliquent.

Partenariat avec Spotify

Joybuy annonce un partenariat avec Spotify afin de proposer encore plus d'avantages aux consommateurs via son programme de fidélité, JoyPlus. À partir du 15 juin, les membres JoyPlus, qui ne sont pas encore abonnés à Spotify, pourront profiter de quatre mois d'abonnement Spotify Premium sans frais supplémentaires. Les clients non-membres de JoyPlus achetant des produits électroniques bénéficieront quant à eux de trois mois gratuits. Des conditions générales s'appliquent**.

Joybuy propose des cartes cadeaux dans toute l'Europe

Afin d'offrir aux consommateurs un moyen rapide, pratique et simple de faire plaisir à leurs proches, Joybuy lance des cartes cadeaux numériques. Disponibles avec des montants allant de 10€ à 100€, elles peuvent être personnalisées avec un message et envoyées directement dans la boîte mail du destinataire.

Le Summer Black Friday débutera le 15 juin 2026 en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

Le Summer Black Friday répond à une véritable demande des consommateurs et s'inspire du festival "618" de JD.com, qui figure désormais parmi les plus grands évènements commerciaux au monde et qui, en 2025, a permis à l'entreprise de traiter 2,2 milliards de commandes et d'enregistrer 100 milliards de dollars de dépenses en Chine. L'évènement commercial "618", qui se tient le 18 juin – d'où son nom -, a été lancé pour la première fois par JD.com en 2010 et est très attendu chaque année en Chine ; Joybuy a désormais l'intention de faire du Summer Black Friday un rendez-vous incontournable du calendrier commercial français également.

Notes à l'attention des rédacteurs :

* L'étude de consommation a été commanditée par Joybuy et réalisée par l'agence indépendante d'études de marché OnePoll. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon représentatif de 2 000 adultes français en mai 2026. OnePoll est membre de la Market Research Society (MRS) et adhère strictement au code de conduite de la MRS.

**Comment bénéficier de votre offre Spotify Premium

Si vous n'avez jamais été abonné à Spotify Premium, vous pouvez être éligible à une offre Spotify Premium de l'une des manières suivantes :

Activez l'abonnement JoyPlus pour obtenir jusqu'à 4 mois de Spotify Premium gratuits. Achetez certains produits électroniques sur Joybuy pour obtenir jusqu'à 3 mois de Spotify Premium gratuits.

Si vous avez déjà été abonné à Spotify Premium par le passé, mais que vous n'avez pas utilisé le service récemment, vous pouvez être éligible à une offre de retour de 2 mois de Spotify Premium. Votre abonnement à Spotify Premium doit avoir pris fin il y a plus de 30 jours et vous ne devez pas avoir profité d'une offre de retour Spotify au cours des 24 derniers mois.

Les produits éligibles seront signalés par la mention de l'offre Spotify Premium sur la page de description du produit.

Chaque client ne peut réclamer et utiliser qu'une seule offre Spotify, et ce, une seule fois.

L'offre est uniquement applicable aux abonnements Spotify Premium Personnel (Individual).

€12.14/mois après la période d'essai. Annulation possible à tout moment.

Pour plus de détails sur l'éligibilité et l'intégralité des conditions de l'offre, veuillez vous référer aux Conditions Générales d'Utilisation de Spotify.

Contact presse : [email protected]

Retrouvez les dernières actualités sur la newsroom.

À propos de Joybuy :

Joybuy est la nouvelle activité e-commerce de JD.com en Europe, proposant des marques de référence à des prix attractifs, livrées directement au domicile des clients depuis ses propres entrepôts grâce à un réseau logistique rapide et fiable.

Joybuy est une plateforme centrée sur les marques, où sont disponibles des produits de grandes marques internationales, européennes et locales dans de nombreuses catégories, notamment la technologie, l'électroménager, la beauté, la maison, l'alimentaire et les essentiels du quotidien. Son service de livraison unique « Double 11 » signifie que si les consommateurs passent commande avant 11h, celle-ci leur sera livrée avant 23h le jour même. Joybuy place le client au cœur de son modèle et propose un service client disponible 24h/24 et 7j/7.

Son slogan "Don't just buy, Joybuy" reflète parfaitement sa mission : répondre aux besoins des clients et fournir un service simple et pratique, mais aussi agréable et ludique. Lancé officiellement en Europe en mars 2026, Joybuy offre une expérience d'achat plus fluide au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Belgique et au Luxembourg.