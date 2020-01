JPMorgan Chase annonce l'extension de son bureau de Paris

Après avoir récemment célébré son 150e anniversaire en France ainsi qu'un investissement de 30 millions de dollars au profit du Grand Paris, la firme annonce le projet d'acquisition d'un deuxième bâtiment au cœur de la ville.

PARIS, le 20 janvier 2020 /PRNewswire/ -- JPMorgan Chase & Co. annonce aujourd'hui l'acquisition planifiée d'un bâtiment supplémentaire de sept étages au 21 Place du Marché Saint-Honoré, au cœur du 1er arrondissement de Paris. Cette expansion représente une sorte de retour aux sources, puisque le bâtiment est adjacent à son siège français actuel, situé dans l'Hôtel de la Fare au 14 Place Vendôme, et faisait partie du premier bureau de la société à Paris, acquis en 1916.

Cette acquisition donnera à la banque la possibilité de poursuivre sa croissance en France, conformément à sa stratégie de continuer à servir les clients européens de façon fluide depuis les grandes villes du continent, notamment : Francfort, Luxembourg et Dublin. Le nouveau bâtiment a la capacité d'accueillir jusqu'à 450 personnes si nécessaire, avec la possibilité d'héberger des activités de marchés. Celles-ci viendraient s'ajouter aux 260 collaborateurs déjà basés à Paris.

Le bâtiment de 6 600 mètres carrés (sept étages et quatre sous-sols) abritera de grands espaces ouverts et modernes, qui sont particulièrement adaptés aux activités de salle des marchés. Il sera relié directement aux bureaux existants de la Place Vendôme et proposera des prestations comprenant une cafétéria, 15 salles de réunion et 100 places de stationnement pour bicyclettes. Le nouvel établissement doit ouvrir d'ici la fin 2020, après six à neuf mois de rénovation.

Viswas Raghavan, Directeur Général EMEA de J.P. Morgan, a déclaré : « Avec plus de 150 ans de présence à Paris, nous nous considérons comme une entreprise véritablement locale, et cette expansion représente une autre étape-clé de notre histoire dans cette ville, en phase avec la croissance de nos activités en France. Partout où nous nous installons, nous investissons toujours dans la collectivité et nous avons déjà engagé 30 millions de dollars pour favoriser une croissance inclusive et des opportunités économiques pour les populations défavorisées du Grand Paris. »

Kyril Courboin, Directeur Général France de J.P. Morgan, a déclaré : « Après de nombreuses réformes du gouvernement et compte tenu de la qualité intrinsèque des infrastructures parisiennes, c'est le moment idéal pour investir ici et pour que notre personnel s'y installe en plus grand nombre. Nous sommes ravis d'apporter de nouveaux emplois et de nouveaux investissements dans la ville, et nous sommes impatients d'avoir plus d'impact positif sur la collectivité locale. »

Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré : « J'apprécie l'investissement continu de J.P. Morgan en France à travers l'achat de ce bâtiment. Cet engagement envoie de manière forte le message que le pays est attrayant et ouvert pour les affaires. Il montre une grande confiance dans la France comme centre d'excellence pour les services financiers. Nous sommes ravis de cette annonce de J.P. Morgan. »

À propos de JPMorgan Chase & Co.

JP Morgan Chase & Co. (NYSE : JPM) est un leader mondial des services financiers qui gère plus de 2 700 milliards de dollars dans le monde. La société est leader dans les domaines de la banque d'investissement, des services financiers pour les particuliers et les petites entreprises, des banques d'affaires, du traitement des opérations financières et de la gestion d'actifs. JP Morgan Chase & Co., qui est l'une des sociétés faisant partie du Dow Jones Industrial Average, propose ses services à des millions de particuliers aux États-Unis et, à l'échelle mondiale, à un grand nombre d'entreprises connues et de clients institutionnels et gouvernementaux, sous ses marques J.P. Morgan and Chase. Des informations à propos de JPMorgan Chase & Co. sont disponibles sur www.jpmorganchase.com.

À propos de J.P. Morgan à Paris

J.P. Morgan fut la première banque étrangère à s'installer en France en 1868. Aujourd'hui, la banque propose des services de banque d'entreprise et d'investissement, de banque privée et de gestion d'actifs. L'entreprise a aussi lancé récemment une activité dédiée aux sociétés à moyenne capitalisation, avec le soutien de plusieurs banquiers récemment embauchés à Paris.

Pour élargir l'accès aux opportunités pour les résidents et entrepreneurs de Seine-Saint-Denis et autres collectivités qui luttent contre la pauvreté et le chômage, J.P. Morgan investit actuellement 30 millions de dollars sur cinq ans en faveur Grand Paris dans le cadre de son programme AdvancingCities et met à profit les leçons tirées d'autres investissements qu'elle a faits à Detroit, Chicago et Washington, D.C.

J.P. Morgan travaille en étroite collaboration avec des organisations locales à but non lucratif, des dirigeants politiques et des entreprises pour soutenir la croissance des petites entreprises et les projets locaux de développement des compétences. La firme a signé l'accord de coalition Business for Inclusive Growth (B4IG), lancé par le président Macron, dans le cadre du G7 2019 à Biarritz.

