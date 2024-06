K-FOOD Fair 2024 Lyon B2B présentera des aliments coréens branchés et favorisera les relations commerciales internationales

Annonce de la K-FOOD Fair2024 Lyon B2B, qui se tiendra du 12 au 13 juin à l'InterContinental Lyon-Hotel Dieu. Un événement essentiel pour les exportateurs d'aliments coréens et les acheteurs européens qui leur permet d'explorer la cuisine coréenne innovante.

LYON, France, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- La Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation (aT) a annoncé les détails de la prochaine FOIRE K-FOOD, qui aura lieu à Lyon les 12 et 13 juin. La foire sera un lieu de rencontre pour les exportateurs alimentaires coréens et les acheteurs européens.

Lors de la K-FOOD Fair 2024 Lyon B2B, des aliments coréens de pointe reconnus au niveau international attendent des visiteurs. La cuisine coréenne satisfait à la fois la santé et le goût grâce à des méthodes traditionnelles, telles que la fermentation, qui rehausse la saveur fraîche des ingrédients. Les visiteurs sont invités à rencontrer et à découvrir la cuisine coréenne, qui est à l'avant-garde de cette tendance mondiale.

La K-FOOD Fair se déroule à l'InterContinental Lyon—Hotel Dieu à Lyon, en France, c'est donc une occasion idéale de trouver de nouveaux partenaires commerciaux et de découvrir les produits de 30 marques coréennes prometteuses. Une trentaine d'exportateurs de produits alimentaires coréens, tels que des aliments frais, du kimchi, des snacks, des sauces, des boissons et des boissons alcoolisées, seront présents.

Vous pouvez trouver les entreprises participantes : Exposition en ligne | K-FOODTRADE

Les visiteurs pourront voir et goûter les produits présentés sur place à travers une variété de stands d'exposition. La plateforme de réunion sur site permet à ceux qui souhaitent organiser des réunions ou des consultations commerciales de le faire. Il est recommandé de s'inscrire à l'avance pour découvrir la diversité des entreprises participantes.

Pour plus d'informations et d'inscription : https://forms.gle/mkDhFNcdJuHbDALK6

Parallèlement à l'événement B2B des 12 et 13 juin, la K-FOOD Fair pour les consommateurs en général se tiendra du 13 au 16 juin, ce qui constitue une excellente occasion de ressentir et de découvrir l'attrait des aliments coréens en tant que client. (SALON LYON K-FOOD 2024 (kfoodfairlyon.com))

La K-FOOD Fair à Lyon vous offre la possibilité de développer vos activités avec des exportateurs agricoles et alimentaires coréens.

Contact :

Joohee CHOI

[email protected]