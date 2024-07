K1 Speed poursuit son expansion mondiale en Italie grâce à un partenariat avec Hollywood Kart

Partenariat avec la chaîne italienne à succès de karting en salle, Hollywood Kart, marque un jalon impressionnant lors du 20e anniversaire historique de K1 Speed

MILAN, le 8 juillet 2024 /PRNewswire/-- K1 Speed, le plus grand exploitant mondial de courses de karting, est ravi d'annoncer un partenariat stratégique avec la chaîne italienne à succès de karting en salle, Hollywood Kart, afin d'élargir son empreinte internationale à dix pays et à 100 sites. Cette annonce historique coïncide avec le 20e anniversaire de l'ouverture du premier site de K1 Speed à Carlsbad, en Californie.

K1 Speed is well-known for their indoor go-kart racing experience. Their Italian all-electric go-karts can reach speeds of up to 45 miles per hour, the fastest in the industry.

Au cours des prochains mois, les six sites existants de Hollywood Kart à Milan, Rome, Udine, Erba, Catania et Marcianise changeront de nom pour devenir des sites K1 Speed. De plus, un septième site, K1 Speed Turin, ouvrira ses portes fin septembre, et d'autres sites sont déjà en développement précoce.

Ce partenariat unit deux couples qui ont fondé des entreprises de karting électrique en salle avec une réputation et un prestige énormes dans leurs pays d'origine.

« Lorsque Susan et moi avons rencontré Massimiliano et Martine Giurgola de Hollywood Kart, il était évident que nous devions unir nos forces, car nous partageons de nombreuses valeurs et objectifs communs », déclare David Danglard, PDG et cofondateur. « Nous sommes extrêmement fiers de ce partenariat et de notre expansion en Italie, un pays magnifique mondialement connu pour ses voitures légendaires, ses circuits de course historiques et ses fans passionnés de sport automobile. »

« Nous sommes semblables à bien des égards ; je pense que c'était le destin que nous quatre nous soyons rencontrés », déclare Massimiliano Giurgola, PDG et cofondateur de Hollywood Kart. « Bien sûr, nous ne pouvons nous empêcher de sourire devant l'ironie : une entreprise californienne du Sud avec des karts italiens s'associe à une entreprise italienne portant un nom californien du Sud. C'était vraiment écrit ! »

Pour plus d'informations sur K1 Speed, visitez www.k1speed.com.

Pour plus d'informations sur Hollywood Kart, visitez www.hollywoodkart.it.

À PROPOS DE K1 SPEED

Fondée par David et Susan Danglard en 2003, K1 Speed est la plus grande marque mondiale de karting électrique en salle. Les 100 centres de karting de la société sont répartis dans 30 États et 10 pays. K1 Speed a été un pionnier du karting électrique en salle en Amérique et attire une large base de consommateurs, y compris des hommes et des femmes de tous âges. La société cible les clients « arrive-and-drive », les fêtes privées et les événements d'entreprise. En plus du karting électrique, les centres K1 Speed proposent des options de restauration et de boisson via leur concept de Paddock Lounge sur place, des simulateurs de course, des jeux d'arcade, du matériel de course, des ligues de course et des événements de championnat.

