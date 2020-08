K2 acquiert le distributeur français K2 France et élargit son empreinte géographique

Cette acquisition va accélérer l'adoption de la plateforme d'automatisation intelligente des processus basée dans le cloud, K2 Nexus, dans la région

BELLEVUE, Washington, 5 août 2020 /PRNewswire/ -- K2 Software Inc., un leader de l'automatisation intelligente des processus, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de son distributeur, K2 France. Avec cette acquisition, K2 établit une présence directe en France pour accélérer l'adoption de K2 Nexus, sa plateforme d'automatisation intelligente des processus basée dans le cloud.

« En tant que septième économie mondiale et leader dans l'Union européenne, la France est un marché critique dans lequel la société doit avoir une présence directe pour capitaliser sur les opportunités qui existent dans la région », a déclaré Evan Ellis, PDG et président de K2. « L'acquisition de K2 France étend non seulement notre portée géographique, mais permet également à l'équipe de partager une vision commune pour renforcer et stimuler la demande pour la plateforme K2 Nexus. »

L'expertise de l'équipe K2 France, combinée avec les ressources mondiales et le potentiel commercial de K2, renforceront la collaboration et la focalisation de la société pour accélérer la fourniture de solutions d'automatisation des processus innovantes dans la région.

« Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons accompli au cours des dix dernières années et extrêmement reconnaissants aux nombreux clients qui nous ont fait confiance et qui nous ont soutenus au fil des ans. Et pourtant, rien de tout cela ne se serait produit sans notre personnel talentueux et dévoué à qui nous devons notre succès », a déclaré Jean Cadeau, directeur technique chez K2 France. « En intégrant la famille K2, nous sommes enthousiastes à l'idée d'accélérer notre croissance dans la région et de fournir une automatisation intelligente des processus à plus grande échelle. »

K2, le leader de l'automatisation intelligente des processus, permet aux entreprises d'accélérer la mise sur le marché et de simplifier la création d'applications de processus modernes, d'automatiser les workflows et de transformer leurs activités. Plus de 4 millions d'utilisateurs de plus de 84 pays utilisent K2 pour prendre le contrôle de leurs processus d'affaires, augmenter leur visibilité et améliorer leur efficacité opérationnelle.

