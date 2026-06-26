Kalipso lève 3,2 M$ pour aider les entreprises européennes à transformer DORA, MiCAR et l'AI Act en actions concrètes

Kalipso lève 3,2 M$ pour accélérer son développement en Europe alors que les entreprises font face à une multiplication des obligations liées notamment à DORA, MiCAR et l'AI Act.

Déjà utilisée par des organisations telles que la Caisse des Dépôts et Alma en France, la plateforme automatise l'identification, l'interprétation et la mise en œuvre des exigences réglementaires.

Kalipso Regulatory Radar assure une veille réglementaire en temps réel couvrant plus de 40 systèmes juridiques et plus de 3 000 mises à jour réglementaires par jour.

Les cofondateurs Pierre Ferran (CEO) et Virginia Debernardi (COO) réunissent une solide expérience juridique, technique et opérationnelle acquise au sein d'entreprises technologiques à forte croissance.

PARIS, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Kalipso, plateforme RegTech fondée par d'anciens responsables de Klarna et Productsup, annonce une levée de fonds de 3,2 millions de dollars afin d'accélérer son développement en Europe. Cette opération intervient alors que les entreprises font face à une accélération des exigences réglementaires, portée notamment par l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations telles que DORA, l'AI Act et MiCAR.

Kalipso accompagne déjà plusieurs organisations réglementées à travers l'Europe, dont la Caisse des Dépôts et Alma en France. Le tour de financement a réuni Varsity, Lanai, Plug and Play, Kima Ventures et Vento.

Dans de nombreuses entreprises, la mise en conformité repose encore sur des processus manuels et des outils fragmentés. Kalipso a développé sa plateforme pour répondre à cette problématique. Les équipes juridiques et conformité peuvent suivre les évolutions réglementaires, identifier les obligations applicables à leur organisation et mettre en œuvre les actions nécessaires au sein d'un environnement unique. Chaque recommandation est reliée aux sources réglementaires correspondantes afin de garantir une traçabilité complète.

En centralisant la veille, les plans de remédiation et les processus d'audit, Kalipso permet aux équipes de passer d'une gestion réactive à un pilotage réglementaire continu. La plateforme suit plus de 100 sources réglementaires couvrant plus de 40 systèmes juridiques, et traite plus de 3 000 mises à jour chaque jour. Grâce à des mécanismes de priorisation fondés sur l'IA, les équipes conformité peuvent identifier rapidement les évolutions les plus pertinentes pour leur activité.

Face à l'accélération des exigences réglementaires en Europe, Kalipso prévoit de renforcer significativement ses effectifs au cours de l'année 2026 tout en poursuivant son développement sur ses principaux marchés internationaux, notamment au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie et dans la région du Benelux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur kalipso.ai. Images en haute résolution disponibles ici.