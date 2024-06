Kandao présente des solutions de vidéoconférence révolutionnaires pour le travail hybride au salon InfoComm 2024

SHENZHEN, Chine, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- Kandao s'apprête à avoir un impact significatif au salon InfoComm 2024 grâce à ses solutions de pointe conçues pour les salles de conférence de toutes tailles et la collaboration hybride. Répondant aux demandes croissantes de modèles de travail collaboratifs hybrides dans les entreprises, les technologies innovantes de Kandao redéfinissent la vidéoconférence en fournissant des outils de collaboration transparents, immersifs et hautement efficaces. Notre solution de conférence multi-systèmes, Kandao Meeting Omni, bénéficie des dernières mises à jour et prend désormais en charge la connectivité avec jusqu'à quatre Kandao Meeting Ultra ou Kandao Meeting Ultra Standard.

Affichage étendu

Le système Kandao Meeting Omni peut intégrer jusqu'à quatre caméras à 360 degrés, offrant ainsi une couverture complète de zones très étendues. Grâce à la reconnaissance intelligente des visages, au suivi et à la déduplication, il est possible d'inclure visuellement un plus grand nombre de participants. La priorité intégrée aux visages de face et de près pour la sélection des portraits garantit le contact visuel pendant la communication à distance. Les utilisateurs peuvent choisir parmi différents modes d'affichage, tels que Speaker View, qui met en évidence l'orateur, et Gallery View, qui affiche également jusqu'à huit participants ayant récemment pris la parole. Pour les scénarios nécessitant une attention particulière, Kandao Meeting Omni offre des fonctionnalités de verrouillage de l'écran et de zoom.

Audio amélioré

Le système est doté d'un réseau de huit microphones full-duplex amélioré, désormais organisé en quatre groupes avec des technologies intégrées de formation de faisceau, d'annulation de l'écho, de réduction du bruit et de suppression des bruits parasites. Cette amélioration élargit la plage de captation audio de haute qualité, garantissant que chaque mot est clairement transmis. L'expérience audio est encore améliorée grâce à l'inclusion d'un maximum de quatre ensembles de haut-parleurs Hi-Fi personnalisés, permettant aux participants d'entendre clairement quelle que soit la taille de la salle de conférence.

Présentation de Kandao Meeting Ultra et Kandao Meeting Ultra Standard

Le Kandao Meeting Ultra est doté d'un double objectif fisheye qui permet de capturer des salles de conférence entières dans des vues panoramiques à 360 degrés et de produire des images en résolution 4K avec HDR. Ses deux écrans tactiles FHD facilitent la collaboration en face à face. Les algorithmes de détection de l'IA et le suivi des mouvements garantissent une faible latence, une localisation précise du locuteur et un cadrage automatique.

Le Kandao Meeting Ultra Standard peut également produire des vues 4K à 360 degrés et un suivi intelligent uniquement sans écrans tactiles, ce qui en fait une option plus rentable pour les utilisateurs. Il s'agit d'une solution compacte mais puissante pour capturer l'ensemble de l'espace de réunion grâce à la localisation des orateurs et au cadrage automatique pilotés par l'IA.

Protection des données et confidentialité

La sécurité des informations étant une priorité, toutes les données traitées par le système Kandao Meeting Omni sont traitées instantanément sans être téléchargées dans le cloud ou dans une quelconque base de données. Les adresses IP ou les emplacements ne sont jamais stockés, ce qui garantit une confidentialité totale. En outre, les appareils peuvent être dissimulés pour empêcher les connexions non autorisées et sont liés à l'hôte pour un accès sécurisé à l'appareil.

Contact pour plus d'informations

Pour obtenir nos recommandations de produits adaptés aux salles de conférence de différentes tailles et configurations, ou pour en savoir plus sur les mises à jour importantes de Kandao Meeting Omni, veuillez contacter notre équipe de vente à l'adresse [email protected] .

Nous vous encourageons vivement à vous arrêter sur notre stand au salon InfoComm 2024 et à discuter avec nous en personne ! Retrouvez-nous au stand C5763, dans le hall central !

À propos de Kandao

Kandao est un leader de l'innovation dans les produits d'imagerie de nouvelle génération, qui intègre la technologie VR, les algorithmes d'IA et les solutions de vidéoconférence. La société a été la première à proposer des expériences de conférence hybrides immersives avec des produits tels que Kandao Meeting 360, la première caméra de vidéoconférence à 360 degrés tout-en-un dotée d'algorithmes d'IA, Kandao Meeting Pro, un appareil autonome sous Android OS, Kandao Meeting S, une caméra de conférence IA à 180 degrés, et Kandao Meeting Ultra, un hôte de conférence IA 4K à 360 degrés doté d'un double écran tactile. Kandao a fait l'objet d'articles dans des publications de premier plan telles que Digital Camera World et Forbes, qui soulignent ses avancées technologiques et son impact sur l'industrie.