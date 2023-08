KAYAK.FR : L'heure est à l'aventure ! Les prix des voitures de location ont baissé de 24% cet été

Par rapport à l'année dernière, les prix de location ont globalement baissé de 24%

Le prix moyen d'une location de voiture en France cet été est de 66 €

La destination européenne la plus économique pour louer une voiture est Malte, avec un prix moyen de 28€ par jour de location

PARIS, 3 août 2023 /PRNewswire/ -- La dernière étude World of Opinions 2023 de KAYAK* révélait que 65 % des Français déclarent que les voyages les aident à s'épanouir. Et quoi de plus épanouissant comme voyage que le road trip ? Forme de voyage flexible et économique, le road trip a gagné en popularité ces dernières années, les vacanciers étant à la recherche de plus de liberté.

Un road trip à moins de 50 euros en Europe

Conscients de la liberté qu'offre la voiture, les voyageurs préparent leurs aventures estivales ! Que ce soit en France ou à l'étranger, ils envisagent de louer une voiture pour profiter de leurs vacances de manière plus indépendante... mais aussi plus économique !

En effet, selon KAYAK, louer une voiture cet été est, globalement, environ 24 % plus économique que l'année dernière ! En France, la baisse est d'environ -18% par rapport aux prix de l'année dernière. En moyenne, vous devrez prévoir 66 € par jour pour louer une voiture en France cette année.

Mais il est possible de payer encore moins cher pour d'autres destinations, notamment en Europe et plus particulièrement en Europe du Sud et de l'Est, de la Méditerranée à la Mer Noire.

C'est ainsi que Malte est la destination où les économies sont les plus avantageuses, avec un coût moyen de 28 € par jour de location. Viennent ensuite l'Espagne, la Roumanie et Chypre qui proposent toutes des prix de location de voiture bas, de 38 € par jour en moyenne. La Croatie, classée 5ème parmi les destinations européennes les moins chères, propose des locations de voiture à 46 € par jour en moyenne.

Top 5 des destinations européennes les moins chères Prix moyen d'une location de voiture par jour à partir de cette ville** 1. Malta 28 € 2. Spain 38 € 3. Romania 38 € 4. Cyprus 38 € 5. Croatie 46 €

Eva Fouquet, vice-présidente de KAYAK France, commente : "Les voyages en voiture seront toujours associés à la liberté... mais pas à n'importe quel prix ! En particulier cette année, les road trips peuvent avoir un impact positif sur l'épargne des Français. La voiture est alors un excellent moyen de voyager en toute flexibilité et maîtrise de son budget. C'est pourquoi KAYAK compare les prix des locations de voitures afin d'offrir aux voyageurs les options les plus économiques en fonction de leurs envies."

Louer le vendredi, 21 jours à l'avance

Outre les destinations, il existe quelques astuces pour les voyageurs qui veulent économiser de l'argent ! Par exemple, certains jours sont un peu plus favorables que d'autres pour prendre la route ! Le prix moyen d'une location de voiture le vendredi est de 57 €, contre 59 € pour une location le lundi.

De nombreux vacanciers s'interrogent sur la meilleure période pour réserver leurs vacances. Il est bon de savoir que les plus prévoyants ne sont pas forcément ceux qui paient le moins cher ! En effet, pour les locations de voitures, le moment idéal est 21 jours avant le début de la période de location. Une location prise 21 jours à l'avance coûte en moyenne 51 € par jour, contre 54 € si la location est prise 38 jours à l'avance.

* World of Opinion 2023, étude KAYAK, Juillet 2023.

**Méthodologie :

Basé sur les recherches de location de voiture effectuées sur Kayak.fr dans la période entre 01/01/2023 et 16/07/2023 pour des jours de voyage entre 01/07/2023 et 31/08/2023. Tous les prix sont des moyennes sur des voitures de location. Les prix peuvent varier et les économies ne peuvent être garanties. Tous les pourcentages sont approximatifs.

