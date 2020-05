Kimbo soutient l'initiative « J'aime mon bistrot »

NAPLES, Italie, 21 mai 2020 /PRNewswire/ -- « J'aime mon bistrot » est une initiative de solidarité nationale visant à soutenir financièrement les bars et les restaurants français. Ce secteur est l'un des plus touchés par la crise du COVID-19 et, contrairement à d'autres activités, il ne voit pour le moment aucune date de redémarrage.

La création de cette plateforme de soutien est une initiative de notre partenaire historique français Heineken France et de sa société de distribution France Boissons, distributeur exclusif de Kimbo depuis plus de 20 ans.

L'opération consiste à faire passer, sur une base volontaire, des précommandes par les consommateurs via le site web de la plateforme de bistrots J'aime mon bistrot (https://www.jaimemonbistrot.fr/). Après avoir sélectionné son bistrot préféré et fait enregistréer sa précommande, le consommateur reçoit des bons à dépenser lors de la réouverture des locaux.

Les partenaires institutionnels (distributeurs, industriels, etc.) financent ce projet en payant une augmentation de 50 % de la valeur de ces commandes grâce à leur soutien économique.

Kimbo, sensible aux problèmes rencontrés par le secteur de l'horeca en raison de la crise du COVID-19, est très heureux de participer à cette initiative de solidarité avec son partenaire historique, aux côtés des plus grandes marques du secteur alimentaire.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1171615/Kimbo_Logo.jpg

