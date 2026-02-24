KuCoin EU renforce son équipe locale chargée de la conformité et de la gouvernance en Autriche

VIENNE, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin EU Exchange GmbH a annoncé aujourd'hui l'expansion de son équipe locale de conformité et de gouvernance en Autriche dans le cadre de son engagement à long terme en faveur d'une croissance responsable et réglementée sur le marché européen.

Opérant dans le cadre de la réglementation sur les marchés des crypto-actifs (MiCAR), KuCoin EU renforce son cadre institutionnel en recrutant des professionnels expérimentés dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la conformité aux sanctions. Cette expansion reflète la volonté de la société de mettre en place une structure opérationnelle durable, ancrée localement et alignée sur les normes européennes de surveillance.

KuCoin EU estime qu'une croissance durable en Europe nécessite des contrôles internes solides, un leadership local qui a fait ses preuves et des systèmes de gouvernance capables de soutenir des opérations à long terme dans un environnement réglementaire en pleine maturation.

Leadership et gouvernance locale

KuCoin EU est dirigée par une équipe de gestion basée à Vienne qui possède une grande expérience des marchés financiers réglementés.

Sabina Liu, directrice générale de KuCoin EU, a précédemment dirigé les activités institutionnelles de KuCoin et a passé plus de dix ans au London Stock Exchange Group (LSEG), où elle a travaillé en étroite collaboration avec des banques d'investissement internationales et des institutions de commerce transfrontalier.

« La confiance doit reposer sur la structure et non sur les slogans », a déclaré Sabina Liu, directrice générale de KuCoin EU. « Notre priorité en Autriche est d'établir un cadre de gouvernance qui reflète les attentes des régulateurs européens et la responsabilité que nous avons envers le marché de l'UE. En investissant dans des professionnels locaux expérimentés en matière de conformité, nous renforçons un modèle opérationnel axé sur la conformité et conçu pour assurer la stabilité et la transparence à long terme. »

Ensemble, l'équipe dirigeante met en place une structure de gouvernance ancrée localement qui met l'accent sur l'alignement réglementaire, la discipline institutionnelle et l'innovation responsable.

Engagement sur le marché européen

L'expansion de l'équipe de conformité locale de KuCoin EU reflète une stratégie plus large visant à établir un fournisseur de services de crypto-actifs entièrement réglementé et gouverné localement en Autriche et dans l'ensemble de l'Espace économique européen.

KuCoin EU s'engage à mener des opérations prudentes, à s'aligner sur la réglementation et à assurer la stabilité du marché à long terme, tout en continuant à développer sa présence en Europe.

À propos de KuCoin EU

KuCoin EU est une entité européenne sous licence établie pour offrir des services d'actifs numériques aux utilisateurs à travers l'Espace économique européen (EEE « * » sauf Malte) via Kucoin.eu . Autorisée en tant que fournisseur de services de crypto-actifs (CASP) en vertu du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR), KuCoin EU est habilitée à fournir des services réglementés, dont la garde et l'administration de crypto-actifs, des services d'échange de crypto-actifs (crypto-fiat et crypto-crypto), le placement de crypto-actifs et des services de transfert pour le compte de clients.

Basée à Vienne, en Autriche, KuCoin EU opère en conformité avec le cadre réglementaire européen applicable, dont les exigences du MiCAR en matière de transparence, d'intégrité du marché et de protection des investisseurs.