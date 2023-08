KX LANCE LE PROGRAMME D'ACCÈS ANTICIPÉ À KDB.AI : NAVIGUER DANS L'AVENIR DES APPLICATIONS IA AVEC DES DONNÉES D'ÉTAT & EN TEMPS RÉEL AVEC LA BASE DE DONNÉES VECTORIELLE N°1 MONDIALE

NEW YORK et LONDRES, 2er août 2023 /PRNewswire/ -- KX, le pionnier mondial de l'analyse de données vectorielles en temps réel et de séries chronologiques à volume élevé, a dévoilé aujourd'hui le programme d'accès anticipé à KDB.AI, la meilleure base de données vectorielle multimodèles . Ouvert aux clients nouveaux et existants et aux partenaires d'intégration de systèmes mondiaux, le programme offre un accès privilégié à une technologie et à une assistance révolutionnaires, offrant l'occasion unique de participer à l'évolution des applications de l'IA génératives et des cas d'utilisation.

Alors que l'IA générative devrait ajouter jusqu'à 4,4 milliers de milliards de dollars annuels à l'économie mondiale , la demande de bases de données vectorielles résilientes pour prendre en charge l'IA générative à haute performance et les applications de recherche sémantique s'accélère à toute allure. Cependant, les bases de données vectorielles et les applications d'IA actuelles présentent de graves limites : manque d'états, traitement insuffisant de calculs numériques à grand volume, incapacité à s'adapter en temps réel et problèmes de réplication de modèles de risque sophistiqués. Ces problèmes entravent le potentiel de raisonnement temporel et d'inférence de l'IA, ce qui limite son efficacité.

Tirant parti du moteur KDB+ robuste et éprouvé, reconnu indépendamment comme la base de données native vectorielle de séries chronologiques la plus rapide , KDB.AI révolutionne la technologie d'IA. Offrant le meilleur rapport entre prix, performance et efficacité, KDB.AI surmonte les défis traditionnels liés à la base de données vectorielle. Cela comprend des questions telles que l'absence d'états, le manque de compréhension contextuelle, les problèmes d'ultra-haute dimensionnalité, l'absence de raisonnement causal et les obstacles liés à l'explicabilité, à l'équité et à la durabilité. De plus, KDB.AI comble une lacune importante dans le traitement en temps réel et le flux de vecteurs, une limite qui se fait profondément ressentir dans le domaine de l'IA aujourd'hui.

Gérant de manière transparente les données structurées et non structurées, KDB.AI permet un traitement en temps réel, et donc la recherche vectorielle basée sur des séries chronologiques par fenêtre coulissante. Son approche à état permet d'aborder diverses applications, en fournissant un support natif pour les grands modèles de langage (LLM) et les workflows d'apprentissage automatique.

Déployable sur toutes les plateformes cloud hyperscalers, y compris Azure, AWS, GCP, et également utilisable sur site, KDB.AI offre une compatibilité universelle avec toute configuration d'infrastructure. Son intégration avec le langage open source PyKX améliore davantage sa compatibilité avec divers produits logiciels et les principaux modèles de langage tels que GPT-4, BARD, LLAMA, et plus encore.

KDB.AI a le potentiel de transformer diverses industries grâce à ses capacités uniques :

Services financiers : Il permet le traitement en temps réel de vastes séries chronologiques et d'autres ensembles de données, fournissant des informations exploitables pour l'analyse avancée du marché et l'analyse de sentiments. Fabrication : KDB.AI peut améliorer l'efficacité opérationnelle en améliorant le contrôle de la qualité, la maintenance prédictive et les processus de la chaîne d'approvisionnement. Sciences de la vie : KDB.AI accélère la découverte de médicaments et permet de mettre en place une médecine personnalisée en fournissant des informations rapides et exploitables à partir de données biologiques complexes. Aérospatiale et défense : Avec KDB.AI, les organisations peuvent améliorer leur connaissance de la situation en temps réel, la maintenance prédictive des avions et la cybersécurité grâce à une gestion efficace des données.

Asset Tarabayev, chef des produits chez Quantitative Brokers, a déclaré : « La technologie de pointe de KX nous permet d'obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients, ce qui renforce notre engagement à toujours repousser les limites de la technologie avec une vision ciblée. KDB.AI améliorera notre capacité à fournir aux clients des analyses d'exécution intelligentes de pointe, tout en veillant à ce que nos clients continuent de recevoir les meilleures solutions de trading axées sur la recherche. »

Jonny Press, chef de la technologie chez Data Intellect, a déclaré : « Notre principale force réside dans la transformation des problèmes liés aux mégadonnées en solutions de données intelligentes. L'intégration des capacités avancées d'IA générative de KDB.AI dans notre cadre de conseil améliore davantage notre approche des défis complexes en matière de données. Grâce à KDB.AI, nous explorons le potentiel inexploité de l'IA générative pour découvrir des cas d'utilisation uniques qui produisent des résultats transformateurs. »

Ashok Reddy, directeur général de KX, a déclaré : « Il s'agit d'une avancée significative dans l'histoire de KX, offrant une occasion unique à nos clients et partenaires de nous rejoindre sur une voie où nous redéfinissons l'avenir de l'IA. Ce lancement est plus qu'un déploiement de produit, c'est une exploration commune des nouvelles frontières de l'innovation technologique. »

Le programme d'accès anticipé offre aux participants un éventail d'avantages exceptionnels :

Accès exclusif aux dernières fonctionnalités et mises à jour : Les participants bénéficient d'une expérience de première main des nouvelles fonctionnalités et mises à jour, avec la possibilité de fournir des commentaires qui contribuent à façonner l'avenir de KDB.AI.

: Les participants bénéficient d'une expérience de première main des nouvelles fonctionnalités et mises à jour, avec la possibilité de fournir des commentaires qui contribuent à façonner l'avenir de KDB.AI. Utilisation illimitée : Tout au long de la période d'accès anticipé, les participants bénéficient d'une utilisation illimitée de KDB.AI, leur permettant une exploration complète de ses capacités.

: Tout au long de la période d'accès anticipé, les participants bénéficient d'une utilisation illimitée de KDB.AI, leur permettant une exploration complète de ses capacités. Assistance dédiée : L'accès anticipé offre une assistance exclusive de KX, qui soutient les participants dans tous les problèmes rencontrés et offre un canal pour faire remonter des commentaires et des suggestions.

: L'accès anticipé offre une assistance exclusive de KX, qui soutient les participants dans tous les problèmes rencontrés et offre un canal pour faire remonter des commentaires et des suggestions. Bac à sable pour développeurs : Un bac à sable pour développeurs est également lancé cette semaine, basé sur la technologie Jupyter Notebook, favorisant une exploration plus large du potentiel de KDB.AI.

Ce programme d'accès anticipé offre des licences non renouvelables de deux ans, soit par département soit à l'échelle de l'entreprise, avec une utilisation illimitée dans tous les cas. Pour en savoir plus, consultez : www.KDB.AI

À propos de KX

Notre mission est d'accélérer la vitesse des données et l'innovation commerciale axée sur l'IA afin de permettre aux clients de se transformer en entreprises intelligentes en temps réel. Conçu pour les environnements de données les plus exigeants, notre logiciel Data Timehouse™ est approuvé par les meilleures banques d'investissement et fonds spéculatifs du monde, ainsi que par les principales entreprises des secteurs des sciences de la vie et de la santé, des semi-conducteurs, des télécommunications et manufacturier.

Au cœur de notre technologie se trouve la base de données de séries temporelles et vectorielles kdb+, indépendamment référencée comme la plus rapide sur le marché. Elle peut traiter et analyser des séries chronologiques et des données historiques et vectorielles à une vitesse et à une échelle inégalées, permettant aux développeurs, aux scientifiques des données et aux ingénieurs des données de créer des applications axées sur les données à haute performance et de charger leurs outils d'analyse préférés dans le cloud, sur site ou en périphérie.

En fin de compte, notre technologie permet de découvrir des renseignements plus riches et exploitables afin d'accélérer la prise de décisions, ce qui stimule l'avantage concurrentiel et la croissance transformatrice pour nos clients. KX opère à partir de plus de 15 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Pour plus d'informations, consultez le site www.kx.com ou contactez : [email protected]

