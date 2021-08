KX nommé fournisseur officiel d'analyses de données en temps réel dans le cadre d'un partenariat global avec Alpine F1 Team

L'annonce intervient après un projet de dix-huit mois durant lequel la plateforme d'analyse de KX a été déployée dans l'ensemble de l'organisation Alpine F1 Team, en France pour le groupe propulseur et au Royaume-Uni pour le châssis et la transmission. Le logiciel KX est utilisé pour capter et analyser les données des simulateurs, des souffleries, des bancs moteurs et capteurs télémétriques. Grâce à ses performances uniques, ses calculs instantanés et son encombrement incroyablement faible, la plateforme KX peut enregistrer, analyser, modéliser et visualiser les données encore plus rapidement que la vitesse de diffusion en direct des images en lors d'une course.

Les logos KX seront présents dans le garage Alpine F1 Team pour marquer le lancement officiel de cette collaboration pluriannuelle et multiforme.

Laurent Rossi, CEO d'Alpine : « Nous sommes ravis d'accueillir KX au sein de la famille Alpine. Dans un sport où la victoire se mesure en fractions de seconde, ce partenariat permettra à Alpine F1 Team d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Nous avons hâte de travailler ensemble tout en nous efforçant d'améliorer collectivement nos performances dans tous les domaines. »

Nathan Sykes, directeur informatique Enstone, systèmes commerciaux et science des données d'Alpine F1 Team : « Dans un sport aussi technique et réglementé, la capacité à prendre de meilleures décisions toujours plus rapidement peut changer la donne. Notre relation avec KX a mûri ces dernières années et, grâce à un moteur d'analyses et de calculs inférieurs à la seconde au sein de notre cloud Azure, elle s'est imposée comme notre outil de choix pour notre plateforme de science des données en temps réel. KX fournit de véritables analyses avec une vitesse inégalée d'ingestion et collecte des données, une modélisation avancée, d'analyses prédictives ainsi qu'une visualisation des informations. Cela signifie que nous pouvons détecter et réagir aux problèmes avant qu'ils ne surviennent et identifier des opportunités pour améliorer nos performances en quelques millisecondes. Nous constatons déjà à l'usage les avantages significatifs de la plateforme KX et nous sommes impatients d'intensifier son déploiement pour continuer de faire avancer l'équipe. »

Gerry Buggy, directeur stratégie et produit de KX : « Nous sommes impatients de travailler avec Alpine F1 Team pour les aider à améliorer leurs performances en piste et opérationnelles grâce à nos solutions d'analyses de données en temps réel. Ce partenariat renforce notre relation existante et nous avons hâte de développer la plateforme qui assurera leur succès sur la piste et en dehors. »

À propos de KX

KX, leader de l'analyse de données en continu et en temps réel, fait partie de FD Technologies plc, un consortium d'entreprises voulant libérer tout le potentiel des organisations en leur fournissant la vision, le recul et la clairvoyance nécessaires pour aller de l'avant. Fondée sur la base de données de séries temporelles kdb+, KX Streaming Analytics est une plateforme de premier plan alliant intelligence opérationnelle, analyse en mémoire et en instantané, ainsi que calculs hautes performances. Cette plateforme offre des performances et une flexibilité sans égal pour des applications à grand volume et à forte intensité de données dans de multiples industries. Le groupe compte 15 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique et emploie plus de 2500 personnes dans le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kx.com.

À propos d'Alpine F1 Team

Alpine F1 Team est l'équipe de Formule 1 engagée par Alpine Racing Limited/SAS en Championnat du Monde FIA de Formule 1. Auparavant engagée sous le nom Renault F1 Team, l'écurie court en Formule 1 depuis 1977 et compte plus de 400 départs en Grands Prix, 35 victoires et les titres mondiaux 2005 et 2006 à son actif. La saison 2021 du Championnat du Monde FIA de Formule 1 est la première sous l'étendard Alpine. Esteban Ocon et Fernando Alonso défendent les couleurs d'Alpine au volant de leurs F1 baptisées A521.

