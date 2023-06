KX REJOINT LE RÉSEAU DE PARTENAIRES SNOWFLAKE

LAS VEGAS, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- KX , fabricant de kdb+, la plateforme Data Timehouse™ la plus fiable du secteur, et de la base de données vectorielles KDB.AI, a annoncé aujourd'hui lors de la conférence annuelle des utilisateurs de Snowflake, le Snowflake Summit 2023 , avoir rejoint le réseau de partenaires Snowflake . En tant que membre du réseau de partenaires Snowflake, KX aidera les clients communs, à commencer par le secteur des services financiers, à tirer le meilleur parti de la plateforme Data Cloud de Snowflake en proposant des analyses de données temporelles et vectorielles rapides et évolutives pour les charges de travail de séries temporelles et d'IA.

Ashok Reddy, PDG de KX, a déclaré : « Les données temporelles et vectorielles constituent le moteur de la transformation numérique et de l'IA générative. Avec ce partenariat, nous apportons la puissance de KX à Snowflake, ce qui permettra aux utilisateurs d'exécuter des analyses de séries temporelles prêtes à la production et des charges de travail de traitement vectoriel sans avoir à modifier le code ou à quitter l'environnement Snowflake. Construite sur kdb+, notre base de données vectorielle native, notre technologie est le moteur idéal pour construire des applications et des modèles pour l'IA générative et les cas d'utilisation de la recherche vectorielle. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Snowflake pour favoriser l'adoption et l'intégration de KX dans la plateforme Data Cloud. »

KX et Snowflake , la société de la plateforme Data Cloud, répondent à la demande des clients pour l'analyse en temps réel des données temporelles et vectorielles. Mobilisant les données du monde entier grâce à la plateforme Data Cloud de Snowflake, le partenariat permettra aux clients communs, en particulier aux scientifiques des données, aux ingénieurs des données et aux développeurs, d'exécuter des requêtes de données complexes et des modèles d'IA à l'aide de kdb Insights tout en restant sur la plateforme Snowflake.

Rinesh Patel, responsable mondial des services financiers de Snowflake : « Ce partenariat réunit deux leaders de l'industrie pour répondre à la demande rapidement croissante d'analyses alimentées par l'IA sur Snowflake. La puissance combinée du calcul illimité, de la gouvernance et de la sécurité de Snowflake et la puissance de KX et du langage q via PyKX sur une seule instance de données. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration avec KX pour que nos clients des services financiers, ainsi que les clients de nos autres secteurs d'activité, tirent encore plus de valeur de la plateforme Data Cloud de Snowflake. »

La première version issus de ce partenariat sera « KX for Snowflake », une nouvelle intégration Python de kdb Insights qui permet aux utilisateurs d'exécuter de très grandes charges de travail d'apprentissage machine (ML) et d'intelligence artificielle (IA), le traitement vectoriel pour le développement et l'entraînement de modèles, et la recherche vectorielle pour l'IA générative. Ces charges de travail interviennent principalement dans la détection d'anomalies, les stratégies de risque, les soins de santé prédictifs, la maintenance prédictive et bien d'autres cas d'utilisation.

Cette collaboration permet d'unifier des équipes de données auparavant cloisonnées, les aidant à mieux travailler ensemble grâce à un modèle plus simple, plus efficace et plus durable que les solutions existantes de gestion de données pour les données temporelles et vectorielles. Cela permet de combler le fossé entre la périphérie et les données, de réduire les cycles de vie des produits et de développer des pipelines MLOps en temps réel.

Les banques et gestionnaires d'actifs de premier ordre qui testent KX for Snowflake font état de résultats impressionnants lors de l'exécution de charges de travail complexes d'analyse et d'IA concernant les données de marché. Après avoir pris la décision stratégique de déplacer des ensembles de données critiques vers la plateforme Data Cloud de Snowflake, une banque d'investissement mondiale de premier rang, cliente de longue date de KX, a signalé des niveaux de performance 80 fois supérieurs à ceux de Pandas sur les bases de données quantitatives existantes kdb et q, en utilisant Python.

Ben Rutter, responsable mondial des pratiques stratégiques : « Nous constatons une augmentation de la demande pour les charges de travail des séries temporelles et de traitement vectoriel, en particulier sur la plateforme Data Cloud de Snowflake. Pour le secteur des services financiers, la combinaison des puissantes analyses de données temporelles et vectorielles de KX et des compétences de Snowflake en matière de partage de données et de maintenance quasi-nulle offre une proposition convaincante, en particulier pour des cas d'utilisation tels que la gestion des risques, les prévisions et l'analyse prédictive, et une série de secteurs verticaux présente à notre avis un certain potentiel. »

KX for Snowflake sera disponible via Snowpark, l'ensemble de bibliothèques de Snowflake et les temps d'exécution de qui permettent aux développeurs de déployer et de traiter Python en toute sécurité. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://kx.com/partners/snowflake/

Le réseau de partenaires Snowflake libère le potentiel de la platefome Data Cloud grâce à un large éventail d'outils et de partenaires. Les partenariats certifiés et les intégrations permettent aux clients de tirer parti de la flexibilité, des performances et de la facilité d'utilisation de Snowflake pour obtenir des connaissances plus significatives sur les données. Pour devenir un partenaire de Snowflake et accéder aux ressources des partenaires en libre-service de Snowflake, veuillez cliquer ici .

N'oubliez pas de consulter les présentations du Snowflake Summit 2023 en direct ou à la demande ici et restez au courant des dernières nouvelles et annonces de Snowflake sur LinkedIn et Twitter .

À propos de KX

Notre mission est d'accélérer la vitesse des données et l'innovation commerciale axée sur l'IA afin de permettre aux clients de se transformer en entreprises intelligentes en temps réel. Conçu pour les environnements de données les plus exigeants, notre logiciel Data Timehouse™ est approuvé par les meilleures banques d'investissement et fonds spéculatifs du monde, ainsi que par les principales entreprises des secteurs des sciences de la vie et de la santé, des semi-conducteurs, des télécommunications et manufacturier.

Au cœur de notre technologie se trouvent la base de données de séries temporelles et vectorielles kdb+, indépendamment référencé comme le plus rapide sur le marché. Il peut traiter et analyser des séries chronologiques et des données historiques et vectorielles à une vitesse et à une échelle inégalées, permettant aux développeurs, aux scientifiques des données et aux ingénieurs des données de créer des applications axées sur les données à haute performance et de charger leurs outils d'analyse préférés dans le cloud, sur site ou en périphérie.

En fin de compte, notre technologie permet de découvrir des renseignements plus riches et exploitables afin d'accélérer la prise de décisions, ce qui stimule l'avantage concurrentiel et la croissance transformatrice pour nos clients. KX opère à partir de plus de 15 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Pour plus d'informations, consultez le site www.kx.com ou contactez : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1866445/KX_Logo.jpg

SOURCE KX