KYOTO plante un million d'arbres avant son lancement dans le but de devenir la blockchain la plus durable au monde.

ZUG, 3 août 2023 /PRNewswire/ -- KYOTO, pionnier de la blockchain de finance régénérative (ReFi), a planté un million d'arbres de mangrove le long des côtes de Kirepwe, Diani et Shimoni au Kenya et de Kigamboni en Tanzanie, créant ainsi 80 nouveaux emplois pour les communautés locales.

L'initiative, qui s'est achevée en juillet, avant le lancement très attendu de la blockchain, est une démonstration de l'engagement continu de KYOTO à avoir un impact positif sur l'environnement. Neutre en carbone de par sa conception, KYOTO est le premier à contribuer à hauteur de 25 % de chaque frais de transaction de gaz, pour compenser les émissions de carbone par le biais de la reforestation.

Plus de 300 000 tonnes de carbone capturées avant 2075

Les mangroves sont des super-héros de la nature qui préservent l'équilibre écologique de notre planète. Très simples à planter, elles absorbent et stockent le dioxyde de carbone atmosphérique, l'un des principaux responsables du réchauffement de la planète. L'engagement de KYOTO devrait permettre de capter environ 308 000 tonnes de carbone d'ici 2075.

Plantés à environ 30 centimètres les uns des autres, les arbres s'étendront sur 11 hectares de terrain. L'équipe a fait en sorte de maximiser la vie en ne plantant qu'à moins de deux mètres d'un arbre mère, tout en prévoyant un tampon de 20 % de plantes supplémentaires. Le projet exploite également la technologie de l'intelligence artificielle pour enregistrer chaque arbre planté.

Frank Morey, cofondateur de KYOTO, a déclaré :

« Ce projet est une puissante déclaration d'intention, pour ce que nous voulons réaliser en termes de préservation de notre planète, ainsi que notre dévouement au mouvement ReFi et en aidant d'autres projets à se lancer dans de nouvelles entreprises qui rendront le monde meilleur.

Non seulement une part importante de nos frais de transaction est directement affectée à la création d'un impact positif sur l'environnement qui nous entoure, mais ceux qui décident de construire sur notre blockchain choisissent un réseau rentable sur lequel les frais sont 100 fois inférieurs à ceux d'Ethereum.

Nous avions déjà planté environ 30 000 arbres grâce à nos autres projets d'écosystème et à notre communauté en plein essor. En franchissant cette nouvelle étape, nous posons un jalon pour atteindre notre objectif ultime, qui est de planter un arbre pour chaque habitant de la planète. »

La plantation d'arbres de mangrove implique une sélection minutieuse d'emplacements côtiers idéaux, qui garantissent des conditions de croissance optimales et un impact écologique maximal. Grâce à un effort de collaboration avec les communautés locales et les organisations environnementales, KYOTO a supervisé la mise en œuvre de techniques de plantation durables qui respectent et restaurent ce délicat écosystème côtier.

SOURCE KYOTO