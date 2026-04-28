Kyriba réunit AFP, J.P. Morgan Asset Management et Circle au sein d'une plateforme de trésorerie unique orchestrée par l'IA

Les intégrations avec J.P. Morgan Asset Management et Circle répondent à des enjeux concrets de trésorerie, à l'échelle des grandes entreprises

Le certificat co – brandé AFP-Kyriba offre aux équipes de trésorerie un cadre pour aborder les stablecoins en toute confiance

De nouvelles solutions avancées de planification de la liquidité et de gestion du risque de change, conçues pour répondre au rythme de la trésorerie moderne

LAS VEGAS, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- La trésorerie d'entreprise se trouve à un point d'inflexion. La loi GENIUS, promulguée en juillet 2025, a levé le principal frein à l'adoption des stablecoins : l'incertitude réglementaire, que 73 % des dirigeants citaient comme leur première préoccupation. Les paiements en temps réel sont désormais un standard incontournable. Et les trésoriers sont tenus de rendre des comptes sur la trésorerie dormante, tout en répondant aux questions des CFO sur les règlements via la blockchain ; des enjeux difficiles à anticiper il y a encore deux ans.

À l'occasion de KyribaLive 2026, Kyriba, leader mondial de la performance de liquidité, annonce trois collaborations majeures ainsi que deux nouvelles solutions de plateforme, conçues pour répondre à ce moment charnière : doter les équipes de trésorerie des outils, de la gouvernance et de la confiance nécessaires pour aller de l'avant sans prendre de risques inconsidérés.

Les équipes de trésorerie peuvent désormais effectuer des règlements transfrontaliers quasiment en temps réel, réaliser des investissements sur les marchés monétaires sans quitter leur système de gestion de trésorerie, et accéder au premier certificat professionnel dédié aux stablecoins en trésorerie - le tout au sein d'une plateforme unique, pilotée par une IA agentique qui place le jugement humain au cœur des décisions.

Melissa Di Donato, Présidente du Conseil d'administration et PDG de Kyriba, a déclaré : « La trésorerie d'entreprise est aujourd'hui appelée à aller plus vite, à gérer une complexité accrue et à opérer avec un niveau absolu de confiance et de contrôle, bien souvent simultanément. Les innovations annoncées lors de KyribaLive 2026 illustrent notre engagement à faire avancer l'industrie. Kyriba définit les standards en matière de la technologie de trésorerie de nouvelle génération. »

Trois collaborations pour répondre à des enjeux concrets de trésorerie

Chaque collaboration élimine un véritable goulot d'étranglement dans le flux de travail de la trésorerie, grâce à l'intervention de l'IA Trusted Agentic (TAI) de Kyriba :

Circle, l'entreprise mondiale de technologie financière et émetteur de l'USDC via ses entités réglementées, s'intègre directement à la plateforme de trésorerie d'entreprise de Kyriba. Cette collaboration intègre les capacités d'exécution de l'USDC directement au sein de la plateforme Kyriba, régie de bout en bout par TAI, permettant ainsi aux entreprises d'accéder aux stablecoins, de les utiliser pour leurs transactions et de les gérer directement dans les systèmes de trésorerie qu'elles utilisent déjà. Alors que les paiements transfrontaliers dépassent 194 000 Mds$ par an, la possibilité d'effectuer des règlements en temps quasi réel plutôt que d'attendre 1 à 3 jours ouvrables constitue une avancée majeure pour la trésorerie d'entreprise.

Consulter le communiqué de presse conjoint Circle-Kyriba ici.

Morgan Money, la plateforme de liquidité institutionnelle de J.P. Morgan Asset Management, s'intègrera directement dans Kyriba. Grâce à la technologie TAI, cette plateforme propose des actions recommandées en fonction de l'horizon de trésorerie, des objectifs de rendement, des besoins de liquidité et des contraintes réglementaires de chaque organisation, sans règles figées, et s'adapte ainsi de manière dynamique au contexte propre à chaque entreprise. Les équipes de trésorerie peuvent examiner les recommandations, les ajuster si nécessaire et les exécuter en toute confiance, tout en conservant une visibilité, un contrôle et une traçabilité complets tout au long du processus.

Consulter le communiqué de presse conjoint Morgan Money-Kyriba ici.

L'Association for Financial Professionals (AFP) s'associe à Kyriba pour lancer le premier certificat du secteur dédié aux stablecoins et à la liquidité on–chain en trésorerie : un certificat professionnel co–brandé et éligible aux crédits CTP ; l'obtention de ce certificat permet de gagner environ 7,8 crédits CTP. Disponible à partir de juin 2026 pour les clients de Kyriba via Kyriba Elevate, il offre aux équipes de trésorerie un cadre fiable pour évaluer et mettre en œuvre les stablecoins en toute confiance. Kyriba proposera un accès gratuit aux 500 premiers clients qui s'inscriront via Kyriba Elevate, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise à doter les équipes de trésorerie des connaissances nécessaires pour évoluer en toute confiance dans ce domaine émergent.

Consulter le communiqué de presse conjoint AFP-Kyriba ici.

Pensé pour le rythme et la complexité du monde d'aujourd'hui

Si les collaborations élargissent le champ des possibles pour les trésoriers, les deux nouvelles fonctionnalités de Kyriba transforment leur façon d'agir :

Advanced Liquidity Planning aide les équipes de trésorerie à aller au-delà des simples feuilles de calcul statiques.

- Cette solution permet la modélisation dynamique de scénarios, la consolidation automatisée des données et une visibilité en temps réel sur l'ensemble des entités, offrant ainsi aux équipes de trésorerie et aux directeurs financiers la clarté dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus rapides sur des marchés volatils.

- Les clients de Kyriba réduisent déjà le temps consacré à la planification de la liquidité de 10 heures par semaine à 1,3 heure, tout en améliorant le rendement de leur trésorerie de près de 2,07 millions de dollars par an. Advanced Liquidity Planning a vocation à faire de cette performance la norme, et non l'exception*.

Advanced FX automatise la validation de l'exposition, la mise en œuvre des couvertures et le contrôle des processus pour les entreprises qui gèrent des programmes de couverture quotidiens, réduisant les tâches manuelles et améliorant rapidement l'efficacité de la gestion du risque. Les clients de Kyriba ont déjà constaté une réduction de l'impact de la volatilité des devises pouvant atteindre 3,1 millions de dollars.

« En intégrant des données de change automatisées à notre processus décisionnel, nous avons considérablement réduit le travail manuel lié au suivi et au reporting. Nous avons également pu optimiser notre stratégie de couverture, en l'adaptant aux conditions de marché avec une précision bien supérieure. », explique Jaemin Kim, directeur de la trésorerie chez Uber. Advanced FX a été conçu pour offrir ces fonctionnalités avec encore plus de rapidité et à plus grande échelle.

« Les dirigeants financiers me répètent constamment que la confiance et l'agilité des données figurent parmi leurs principales préoccupations », explique Kevin Permenter, directeur de recherche, Applications d'entreprise, chez IDC. « La signature de marque de Kyriba 'Trusted to Transform' répond précisément à ces besoins. En améliorant la précision et le contrôle, ces mises à jour permettent aux équipes de trésorerie d'agir avec plus de certitude et de rapidité. Il s'agit de leur apporter la clarté nécessaire pour passer d'une vérification réactive des données à un leadership proactif et éclairé. »

KyribaLive 2026, qui se tient du 27 au 29 avril à Las Vegas, réunit plus de 1 000 professionnels de la trésorerie et de la finance autour de plus de 55 sessions, complétées par des formations utilisateurs pratiques, des keynotes de dirigeants et des temps d'échanges entre pairs.

L'événement met également à l'honneur l'innovation et l'excellence au sein de la communauté de clients et de partenaires de Kyriba.

Les lauréats du Customer Excellence Award représentent cinq des plus grandes entreprises mondiales, issues notamment des secteurs de la défense, de l'aéronautique, de la santé et des services financiers, des organisations qui s'appuient sur Kyriba pour moderniser des infrastructures de trésorerie critiques à l'échelle mondiale. Parmi les lauréats figurent Lockheed Martin, Related Companies, McKesson Corporation et SNC.

Partenaires distingués :

Kyriba met également à l'honneur un groupe restreint de partenaires de conseil et technologiques pour leur contribution remarquable au succès des clients et à l'innovation en matière de trésorerie, parmi lesquels :

Clearsulting

Workday

Kyriba a également dévoilé un programme partenaires entièrement repensé lors du Partner Summit du 27 avril, avec l'introduction d'un cadre structuré et à plusieurs niveaux offrant des avantages clairement définis aux partenaires, un accès simplifié aux ressources de Kyriba et un parcours de croissance évolutif - ce qui témoigne de l'investissement accru de l'entreprise dans son écosystème de partenaires.

Le thème de l'événement, « Trusted to Transform », souligne le rôle de Kyriba dans l'accompagnement des équipes de trésorerie pour moderniser des infrastructures critiques en toute confiance, tout en maintenant les contrôles indispensables aux opérations financières essentielles.

A propose de Kyriba Corp.

Kyriba est le leader mondial de la performance de liquidité. Les directeurs financiers, trésoriers et responsables informatiques lui font confiance pour transformer la manière dont ils relient, protègent, prévoient et optimisent leur liquidité dans un contexte économique complexe.

Solution SaaS sécurisée, transparente et évolutive, Kyriba accompagne plus de 4 000 clients dans le monde en leur apportant une intelligence gouvernée et automatisation financière, grâce à des technologies innovantes, notamment son intelligence artificielle agentique (TAI), qui apporte précision, efficacité et fiabilité aux opérations financières.

Soutenue par un vaste écosystème de partenaires bancaires, technologiques et de conseil, la plateforme Kyriba traite chaque année 3,6 milliards de transactions bancaires et 51 000 milliards de dollars de paiements dans 10 000 banques, permettant aux entreprises de gagner en visibilité à l'échelle de l'organisation, de renforcer leur stabilité financière et de soutenir l'exécution de leur stratégie commerciale.

Contacts Médias – Kyriba :

Connie Rowlands

Head of External Communications, Kyriba

[email protected]

+44 7388 960187

Notes aux éditeurs

Enquête Kyriba 2026 auprès des directeurs financiers (1 400 participants) : https://www.kyriba.com/reports/2026-cfo-survey-confidence/

https://www.kyriba.com/reports/2026-cfo-survey-confidence/ Kyriba Trusted Agentic AI (TAI) : https://www.kyriba.com/products/agentic-ai-tai/

https://www.kyriba.com/products/agentic-ai-tai/ Étude EY-Parthenon sur les stablecoins : https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-us/insights/financial-services/documents/cs-eyp-stablecoin-survey.pdf

https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-us/insights/financial-services/documents/cs-eyp-stablecoin-survey.pdf Centre Presse KyribaLive 2026: https://www.kyriba.com/products/kyribalive26-news/

* Les données opérationnelles citées sont issues de l'analyse interne de Kyriba des données de la plateforme client, basée sur 710 découvertes validées dans 19 secteurs d'activité, en avril 2026.