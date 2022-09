L'acteur de kabuki Nakamura Shido et la chanteuse virtuelle Hatsune Miku divertissent les spectateurs du monde entier avec le spectacle « Cho Kabuki » en streaming, présenté par Shochiku

- Kabuki, chanteuse virtuelle et technologie TIC de NTT -

TOKYO, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le spectacle « Cho Kabuki » présentée par Shochiku Co., Ltd. sera diffusé en streaming depuis Kyoto, au Japon, vers les pays étrangers sur Internet, du mercredi 5 octobre à 00 h 00 au mardi 11 octobre à 23 h 59 (JST). Il s'agit d'une performance scénique japonaise extraordinaire qui fusionne le kabuki, un théâtre traditionnel japonais avec plus de 400 ans d'histoire, et une chanteuse virtuelle mondialement connue qui mène la culture pop du Japon, ainsi que la technologie de pointe du Japon.

Images : https://kyodonewsprwire.jp/release/202209025924?p=images

Le spectacle « Cho Kabuki » mettra en scène Nakamura Shido, figure charismatique du monde du kabuki, et la diva virtuelle Hatsune Miku. La performance passionnée de kabuki sera mise en scène et enregistrée en direct au théâtre Minamiza de Kyoto, le théâtre de kabuki le plus historique du Japon, le 25 septembre 2022, et sera ensuite diffusée en ligne pour le public du monde entier avec des effets réalistes et des sous-titres en anglais.

À propos du kabuki et de « Cho Kabuki » (en anglais) : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202209025924-O1-s37sD5av.pdf

À propos du théâtre Minamiza de Kyoto : https://www.kabukiweb.net/theatres/minamiza/

Vidéo promotionnelle pour la performance scénique « Cho Kabuki » (en japonais) : https://www.youtube.com/watch?v=yO_K0PQBzNQ

Les billets pour regarder le flux vidéo sont en vente sur Zaiko : https://shochiku-bd.zaiko.io/e/chokabuki2022

Détails du programme à la demande

- Titre du programme :

Cho Kabuki « TOWA NO HANA HOMARE NO ISAOSHI »

Pour en savoir plus : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102017/202209025924/_prw_PA2fl_dpTMSps5.pdf

- Distribution :

Nakamura Shido (acteur de kabuki)

Hatsune Miku (chanteuse virtuelle)

- Quoi :

Un événement de streaming à la demande de « Cho Kabuki 2022 Powered by NTT », enregistré en direct au théâtre Minamiza de Kyoto, au Japon.

*Il s'agit d'un enregistrement de la représentation du 25 septembre (dimanche) à partir de 15 h 30 (JST).

*Streaming avec sous-titres en anglais.

*Le streaming couvrira les pays et régions du monde entier, à l'exception de la Chine continentale et du Japon (disponible à Hong Kong et Macao).

- Quand :

Du 5 octobre (mer.) à 00 h 00 au 11 octobre (mar.) à 23 h 59 (JST)

- Durée :

À la demande, environ 1 heure et 30 minutes.

- Prix :

2 000 JPY (hors taxes)

- Inscription sur Zaiko : https://shochiku-bd.zaiko.io/e/chokabuki2022

