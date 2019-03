L'aéroport international Hamad classé quatrième meilleur aéroport au monde aux Skytrax World Airport Awards 2019, en progression par rapport à l'an dernier

Ces distinctions rendent hommage aux installations innovantes, au service client cinq étoiles et au terminal ultramoderne de l'aéroport HIA, fréquenté chaque année par 30 millions de passagers. Les World Airport Awards 2019 de Skytrax sont basés sur les nominations de plusieurs millions de passagers, accueillis dans plus de 500 aéroports participant à l'opération à travers le monde. Ces prix sont attribués selon les résultats de l'une des plus grandes enquêtes mondiales interactives avec les passagers.

Interrogé sur les résultats des Skytrax World Airport Awards, l'ingénieur Badr Mohammed Al Meer, directeur opérationnel de l'aéroport international Hamad, a déclaré : « Nous sommes heureux de notre progression et de notre classement aux Skytrax Awards de cette année. Nous avons en effet réussi à obtenir la place de « Quatrième meilleur aéroport au monde » tout en conservant notre statut cinq étoiles, ainsi que nos titres de « Meilleur aéroport du Moyen-Orient » pour la cinquième année consécutive, et « Meilleur service du personnel au Moyen-Orient » pour la quatrième année consécutive. Nous avons à cœur de fournir des niveaux supérieurs d'expérience aéroportuaire et continuerons à investir dans nos installations, nos services et nos technologies, autant d'atouts qui font de l'aéroport international Hamad le choix préféré de millions de passagers à travers le monde. »

« Skytrax occupe une place très importante pour nous tous ici, car il s'agit d'une plateforme où nos passagers et voyageurs partagent leur point de vue et leur expérience de notre aéroport. Nous sommes très honorés et très touchés du soutien et de la fidélité de nos clients. Nous sommes plus motivés que jamais pour continuer à fournir l'excellence et répondre aux besoins de nos passagers et de la communauté au sens large », a ajouté Badr Mohammed Al Meer.

L'enquête Skytrax évalue la satisfaction des clients par rapport à 39 indicateurs clés de performance relatifs aux produits et services aéroportuaires, de l'enregistrement et du départ à la porte d'embarquement jusqu'à l'arrivée, en passant par les transferts, les achats, la sécurité et le service de l'immigration.

HIA, porte d'entrée pour le Qatar et le reste du monde.

L'aéroport international Hamad est situé en bordure du golfe Arabique, un cadre qui met idéalement en valeur ses éléments architecturaux élégants, associés à des systèmes aéroportuaires de pointe qui s'inscrivent dans sa vision de « Smart Airport » (« Aéroport intelligent »). En activité 24 h/24 et 7 j/7, l'aéroport dispose de deux pistes et d'une tour de contrôle aérien ultramoderne. Il accueille chaque année 30 millions de passagers et 360 000 avions. Avec plus de 40 000 mètres carrés de surface totale dédiée à la vente au détail, à la restauration et aux boissons, des installations de spa remarquables et une collection exceptionnelle d'œuvres d'art signées par des artistes de renommée internationale, l'aéroport international Hamad est une destination à part entière, conçue pour le voyageur contemporain.

Site Internet de l'aéroport international Hamad https://dohahamadairport.com/

Pour des photos institutionnelles de l'aéroport international Hamad, veuillez cliquer ici

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/842450/Badr_Mohammed_Al_Meer.jpg)

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/842451/HIA_Executive_Team.jpg)

Contact :

Gada Ali -

+974 4410 3021

gada.ali@ogilvy.com

Related Links

https://dohahamadairport.com/



SOURCE HIA (Hamad International Airport)