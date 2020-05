L'aéroport International Hamad classé « troisième Meilleur aéroport du monde » par les SKYTRAX World Airport Awards 2020

Edward Plaisted, CEO de Skytrax, a déclaré : « L'aéroport International Hamad continue son ascension vers la première place en tant que plateforme aéroportuaire mondiale. Le personnel et la direction sont probablement ravis de cette reconnaissance venant de leurs clients. En 2020, l'aéroport International Hamad est entré pour la première fois dans le top 3 des aéroports mondiaux, ce qui représente une réussite extraordinaire. »

En outre, HIA a été élu « Meilleur aéroport du Moyen-Orient » pour la sixième année consécutive et « Meilleur service du personnel du Moyen-Orient » pour la cinquième année consécutive. HIA conserve également son classement des aéroports 5 étoiles depuis 2017. Ces aboutissements sont le résultat du travail acharné et de la détermination dont le personnel de l'aéroport a fait preuve pour faire de HIA « l'aéroport à la croissance la plus rapide au monde ».

L'ingénieur Badr Mohammed Al Meer a ajouté : « Le monde est confronté à des défis sans précédent en raison de la propagation du coronavirus. Nous sommes certains que la crise ne sera surmontée que grâce à une coopération globale de toutes les parties concernées et de la société civile afin de préserver la sûreté et la sécurité de tous. Nos prix du « Meilleur service du personnel au Moyen-Orient » et du « Meilleur aéroport au Moyen-Orient » vont renforcer notre détermination à poursuivre nos activités avec le plus grand soin en ces temps difficiles, afin de mettre en œuvre toutes les mesures visant à assurer la santé et la sécurité de nos passagers et de nos employés. »

Les SKYTRAX World Airport Awards traduisent le choix des passagers quant aux aéroports qu'ils sont enclins à emprunter pour voyager. En gardant les passagers au cœur de la stratégie de l'aéroport, HIA investit dans des technologies intelligentes de pointe, dans l'automatisation et le libre-service, dans le cadre de sa vision d'un aéroport intelligent. Les World Airport Awards sont les plus convoitées des distinctions de qualité destinées à l'industrie aéroportuaire.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1166547/Hamad_International_Airport.jpg

