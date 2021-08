L'aéroport international Hamad est désigné « meilleur aéroport du monde » lors des Skytrax World Airport Awards 2021

Ing. Badr Mohammed Al-Meer, directeur de l'exploitation de l'aéroport international Hamad, a déclaré : « C'est avec une grande fierté que nous annonçons que l'aéroport international Hamad du Qatar a été désigné meilleur aéroport du monde lors des World Airport Awards 2021 de Skytrax. Il s'agit non seulement d'une réussite remarquable pour l'aéroport international de Hamad et l'État du Qatar, mais aussi d'une reconnaissance par nos voyageurs de notre engagement en faveur de l'excellence du service. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, HIA reste dévoué à la dynamisation de nos efforts pour offrir la meilleure expérience aéroportuaire à tous nos passagers. »

Edward Plaisted de Skytrax a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer que l'aéroport international Hamad a été élu meilleur aéroport du monde 2021. Inauguré en 2014, l'aéroport international Hamad est rapidement devenu l'un des préférés des clients et est passé de la troisième place mondiale en 2020 à celle de meilleur aéroport du monde cette année. Atteindre cet honneur est en grande partie un travail d'équipe, et nos félicitations vont à la direction, au personnel et aux parties prenantes de l'aéroport international de Hamad qui contribuent à ce succès. Alors que les carrefours touristiques du monde entier ont été touchés par la pandémie, l'aéroport international de Hamad n'a pas été découragé par les perturbations du trafic mondial et a poursuivi ses plans d'expansion tout en introduisant des normes de santé et de sécurité aéroportuaires supplémentaires. En tant que partenaire aéroportuaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022, nous souhaitons à l'aéroport international d'Hamad de réussir à accueillir un événement aussi important. »

HIA a compris l'ampleur de la crise sanitaire mondiale et a répondu à l'évolution des besoins des voyageurs en matière de mesures de désinfection et de services sans contact en mettant en œuvre des solutions technologiques avancées. L'aéroport a modernisé ses services existants en les dotant de capacités sans contact aux principaux points de contact des passagers, tels que l'enregistrement automatique, le dépôt automatique des sacs et les ascenseurs du terminal. Il a mis en place son propre système automatisé de détection faciale pour garantir le port de masques à l'ensemble de son personnel. HIA utilise ses casques d'inspection intelligents pour mesurer la température sans contact et ses robots désinfecteurs autonomes qui émettent une lumière UV concentrée dans les zones à fort flux de passagers afin de protéger l'environnement de l'aéroport.

L'aéroport du Qatar a également été le premier aéroport du Moyen-Orient et d'Asie à obtenir un classement de sécurité aéroportuaire COVID-19 5 étoiles par Skytrax en 2020. L'audit a permis d'évaluer l'efficacité des politiques et mesures COVID-19 de HIA pour offrir un environnement sûr pour tous et de reconnaître l'engagement de l'aéroport en faveur de l'excellence opérationnelle et du bien-être des passagers.

Alors que le Qatar se prépare à accueillir des milliers de visiteurs pendant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, HIA, partenaire aéroportuaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, est prêt à créer des expériences mémorables pour les fans de football du monde entier. L'aéroport accueillera des activations extraordinaires pour les fans à travers son terminal et assurera une connectivité sans faille à travers l'aéroport. L'expansion de HIA, dont la première phase vise à augmenter sa capacité pour accueillir 58 millions de passagers par an d'ici la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™. La deuxième phase commencera après la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™ et permettra de desservir 60 millions de passagers par an.

Pour plus d'informations, visitez le site web de HIA www.dohahamadairport.com

