L'AFP lance MediaConnect, une filiale au service des communicants et des journalistes

MediaConnect, filiale de l'Agence France-Presse, va proposer un service innovant, sans precedent en France, qui vise à fluidifier et simplifier les relations entre les journalistes et les communicants des institutions, entreprises et ONG.

PARIS, 28 mai 2021 /PRNewswire/ -- Grâce à cette plateforme, également disponible en version mobile, les journalistes pourront accéder librement à des contenus multiples : communiqués, photos, audios, vidéos, événements en direct, agendas des diffuseurs, archives, ou banques d'images. Ils auront la possibilité d'être alertés sur les informations et événements de leur choix, en fonction des rubriques qu'ils auront sélectionnées et de personnaliser leur vision de la plateforme, en fonction de ces préférences

Par ailleurs, MediaConnect entend lutter contre la propagation des faux-communiqués, en hébergeant un système qui assurera une sécurité sur la source des publications sensibles, grâce à une technologie de codage, basée sur la blockchain.

Avec MediaConnect, les communicants pourront exposer, valoriser et cibler au mieux leurs messages. La plateforme leur offre aussi la possibilité d'en gérer la diffusion à l'échelle internationale et d'en mesurer les retombées, via une série d'outils mis à leur disposition.

Le grand public aura accès à MediaConnect et pourra ainsi aller à la source des annonces des institutions, organisations et entreprises.

L'outil sera opérationnel dans la première quinzaine de juin. Mais dès aujourd'hui, MediaConnect s'ouvre aux entreprises, institutions et organisations et proposera dans la foulée une campagne de formation aux salles de rédaction.

« Avec cette nouvelle filiale, nous continuons de développer les services aux médias avec un outil unique, dans la logique de notre cœur de métier et de notre domaine de compétence. », déclare Fabrice Fries, PDG de l'AFP.

Cette plateforme a été conçue avec la start-up Epresspack, actionnaire de la filiale, et principal éditeur européen de plateformes de contenus clés en mains dédiées aux enjeux de réputation des entreprises et institutions. Son expertise technologique vient compléter le savoir-faire de l'AFP dans la gestion des contenus multimédia et son expérience des attentes des journalistes.

« Ce partenariat à la fois technologique, commercial et financier avec l'AFP, agence de presse mondiale, est pour nous une grande fierté. » explique Antoun SFEIR, CEO et fondateur de Epresspack. « C'est une reconnaissance pour les solutions innovantes que nous développons depuis 10 ans au profit des entreprises et de leurs enjeux de réputation. »

MediaConnect est dirigée par Anne Boussarie. L'AFP l'a choisie comme directrice générale de sa nouvelle filiale. Cette professionnelle de l'industrie des médias est forte d'une expérience commerciale et marketing internationale de plus de vingt ans.

« Notre ambition est de proposer à terme la plus grande des salles de presse virtuelles, un espace de visibilité pour les communicants et un outil de travail pour les journalistes, qui leur deviendra à tous indispensable », souligne Anne Boussarie, Directrice générale de MediaConnect.

A propos de l'AFP

L'AFP est une agence d'information globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de l'actualité comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l'AFP est en outre un leader mondial de l'investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités différentes, couvrent le monde en six langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et infographie.

A propos d'Epresspack

Epresspack est aujourd'hui la vitrine communication d'environ 300 grandes marques et entreprises multi-sectorielles, dont 30% sont cotées au CAC 40 et 10% au FOOTSIE 100. Editeur et spécialiste SAAS, cet acteur de la French tech déploie des plateformes de contenus clés en main (publication, certification, distribution, Live, analyse des audiences, workplace) au service des enjeux de réputation des marques et des entreprises. Fondée et présidée par Antoun Sfeir, la start-up – dont le modèle économique est basé sur l'abonnement –agrège une audience cumulée (BtoB) de 4,2M de VU et 7,2M de pages vues en 2020, réalise un chiffre d'affaires de 4ME (+20%) et rassemble quelques 50 collaborateurs à Paris, Londres, Milan et Madrid.

A propos de MediaConnect

Filiale indépendante de l'AFP, MediaConnect est une plateforme qui a pour vocation de faciliter et d'optimiser les relations entre les professionnels de l'information et les responsables de la communication des entreprises, des institutions et des ONG. Pour les journalistes, ce sera un libre accès à des contenus dont la source est certifiée, dans un environnement permettant de trier et d'être alertés sur les informations de leur choix. Pour les communicants, ce sera l'outil optimal d'exposition et de valorisation de leurs messages auprès de leur public-cible.

