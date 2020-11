L'agence Rossotrudnichestvo organise des événements sur le 100e anniversaire de l'exode russe

PARIS, 14 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 14 novembre marque le 100e anniversaire de l'exode d'une escadre de la flotte impériale de la mer Noire de Crimée et de Sébastopol - l'exode russe. À bord de 126 navires, plus de 150 000 personnes ont quitté la Russie pour toujours. Ceci marqua la fin du « mouvement blanc » organisé sur le territoire de la Russie révolutionnaire. Les unités cosaques rejoignirent l'île grecque de Lemnos, les unités de l'armée, la péninsule turque de Gallipoli. Les marins, quant à eux, firent route vers Bizerte, le port de Tunis sous le contrôle des autorités françaises. Ainsi, des dizaines de milliers de russes se sont retrouvés en Turquie, en Grèce, à Malte, en Bulgarie, en Serbie, en France et dans d'autres pays.

Globalement, lors de la première vague d'émigration de russes blancs, la Russie a subi un préjudice irréparable, difficile à compenser, mais dans le même temps, l'émigration a joué un rôle majeur dans la formation et le développement de la culture mondiale. L'émigration des églises russes a eu une incidence considérable sur l'expansion de l'orthodoxie en Europe, notamment avec l'établissement de nouvelles églises orthodoxes. La contribution au développement des pays slaves a été impressionnante.

Même les États asiatiques et les pays d'Amérique latine, traditionnellement autosuffisants, ont été influencés par les traditions des émigrants russes. L'émigration russe de la première vague a donné au monde trois lauréats du prix Nobel, des artistes remarquables, une pléthore de scientifiques et de technologues célèbres. Vladimir Nabokov a émergé de l'émigration russe, laissant une marque lumineuse non seulement en russe, mais aussi dans la littérature de langue anglaise du 20e siècle.

Prenant pour cadre ce siècle d'événements historiques tragiques, l'agence Rossotrudnichestvo organise tout au long de l'année des manifestations visant à refléter la contribution des compatriotes russes au développement de la science et de la culture des pays qui sont devenus leur deuxième patrie après leur départ de la Russie.

L'agence Rossotrudnichestvo aura des bureaux de représentation dans les pays qui, il y a 100 ans, ont accueilli des Russes (en Belgique , Bulgarie , Croatie , France , Grèce , Serbie , Tunisie , Turquie ). Toute l'année seront proposés des conférences scientifiques et tables rondes, des expositions documentaires et historiques thématiques et des projections de films, des concours éducatifs pour les jeunes, des présentations de livres, l'installation de plaques et panneaux commémoratifs.

L'objectif principal de ces événements est de réunir la Russie historique et la Russie moderne. Ils racontent avant tout les destinées des Russes qui ont été chassés de leur patrie, l'histoire de leurs communautés et de leurs descendants, la trace qu'ils ont laissée dans l'histoire, la culture, la science et la vie publique d'autres pays.

