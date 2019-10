L'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques annonce un partenariat avec Plug and Play

Plug and Play est une plateforme d'innovation mondiale, spécialisée dans la création de programmes accélérateurs spécifiques à l'industrie. Cette initiative, qui sera appelée « la plateforme d'innovation pour l'élimination des déchets plastiques », aura pour but de proposer des solutions pour réduire l'impact des déchets plastiques dans l'environnement. Plug and Play entreprendra deux programmes par an, dans trois carrefours d'échanges : la Silicon Valley, Paris et Singapour.

Avec ses partenaires, l'Alliance sélectionnera des zones cibles pour chaque lot. À partir de là, Plug and Play recherchera des startups spécifiques travaillant sur des solutions dans ces domaines. Les programmes fonctionneront pendant douze semaines et prendront en charge dix startups chacun. Chaque programme se terminera par une journée de démonstration, pendant laquelle les membres de Plug and Play et d'AEPW auront l'occasion d'échanger avec les participants.

« Je pense qu'en réunissant toutes les parties prenantes, qui sont de grandes sociétés, des entrepreneurs, des startups et des universités, il est possible de provoquer de réels changements. En consacrant des ressources et de l'attention au problème mondial des déchets plastiques, nous pouvons faire évoluer les choses pour l'environnement. Grâce à cette plateforme, je m'engage à passer plus de temps sur des initiatives axées sur la durabilité et j'investirai dans 20 startups de ce secteur chaque année », a déclaré Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play.

« L'innovation est au cœur même de l'Alliance. Ce partenariat propose une approche unique qui permet d'identifier et de soutenir des startups et des projets innovants à travers le monde, afin de transformer radicalement les pratiques actuelles de gestion des déchets grâce à de nouvelles technologies de recyclage et à la création de valeur pour les plastiques recyclés », a dit Jacob Duer, président et PDG de l'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques.

L'accélérateur engagera les membres de l'Alliance tout au long de la chaîne de valeur des plastiques sur les thèmes de l'infrastructure, de l'éducation et de l'engagement, de l'innovation et des efforts de nettoyage, afin d'éviter que les déchets plastiques ne se retrouvent dans l'environnement.

« Plug and Play reliera chacune des plateformes, permettra aux startups d'accéder à de nouveaux marchés et offrira aux membres de l'Alliance un véhicule de collaboration à travers le réseau pour en finir avec les déchets plastiques. Le réseau mondial des programmes d'accélérateurs structurés (« Hubs ») soutiendra les initiatives encouragées par l'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques, dont la mission ultime est d'éliminer les déchets plastiques dans notre environnement », a commenté Michael Olmstead, directeur général du financement chez Plug and Play.

Le partenariat s'inscrit dans l'initiative plus vaste liée à la durabilité de Plug and Play. Les candidatures sont ouvertes pour le premier programme, qui se déroulera du mois de février au mois de mai 2020. Les startups intéressées par cette initiative sont encouragées à s'inscrire sur le site suivant : https://www.plugandplaytechcenter.com/end-plastic-waste/

À propos de l'Alliance

L'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques est une ONG qui réunit des entreprises qui fabriquent, utilisent, vendent, traitent, collectent et recyclent des matières plastiques, parmi lesquelles des fabricants de produits chimiques et de plastiques, des entreprises de biens de consommation, des détaillants, des transformateurs et des entreprises de gestion des déchets L'Alliance est la principale organisation internationale dirigée par un PDG, qui a pour but de rassembler l'industrie, le gouvernement, les collectivités et la société civile, afin de mieux lutter pour éradiquer les déchets plastiques. L'Alliance s'efforce de promouvoir des programmes et des partenariats qui mettent l'accent sur des solutions dans quatre principaux secteurs : les infrastructures, l'innovation, l'éducation et le nettoyage. Les membres de l'Alliance représentent des entreprises et des organisations mondiales situées en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans le golfe Persique.

Les entreprises membres sont les suivantes : BASF, Berry Global, Braskem, Charter NEX Films, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, Dow, EQUATE Petrochemical Company, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation USA, Gemini Corporation, Geocycle, Grupo Phoenix, Henkel, LyondellBasell, Milliken & Company, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals, Novolex, OxyChem, PepsiCo, PolyOne, Pregis, Procter & Gamble, Reliance Industries, SABIC, Sasol, SCG Chemicals, Sealed Air Corporation, Shell, Sinopec, SKC co., ltd., Storopack, SUEZ, Sumitomo Chemical, TOMRA, Total, Veolia, Versalis (Eni), Westlake Chemical Corporation.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.endplasticwaste.org

À propos de Plug and Play

Plug and Play est une plateforme d'innovation internationale. Basés dans la Silicon Valley, nous avons établi des programmes d'accélération, des services d'innovation pour les entreprises, ainsi qu'une société de capital-risque en interne pour réaliser des progrès technologiques plus rapidement que jamais. Depuis la création de la société en 2006, nos programmes se sont développés à travers le monde jusqu'à inclure une présence dans plus de 30 sites à l'échelle mondiale, fournissant aux startups les ressources nécessaires pour réussir dans la Silicon Valley et au-delà. Grâce à plus de 10 000 startups et 300 sociétés partenaires officielles, nous avons bâti l'écosystème parfait pour les startups de nombreux secteurs. Les entreprises de notre communauté ont levé plus de 7 milliards $ de financement, grâce à plusieurs sorties de portefeuille réussies incluant Danger, Dropbox, Lending Club et PayPal.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.plugandplaytechcenter.com

