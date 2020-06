L'assemblée générale de Siniora Food Industries a ratifié la distribution de dividendes à ses actionnaires pour un montant de 4,5 millions JD (6,35 millions USD) représentant 18 % du capital libéré de la société

AMMAN, Jordanie, 5 juin 2020 /PRNewswire/ -- Siniora Food Industries a tenu son assemblée générale ordinaire le mercredi 3 juin 2020, via la plateforme de vidéoconférence Zoom. L'assemblée générale, présidée par le Chairman de Siniora, Tarek Omar Aggad, a ratifié une distribution de dividendes de 18 % du capital libéré de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 pour les actionnaires inscrits au 2 juin 2020 ; 10 % en espèces d'un montant de 2,5 millions JOD (3,53 millions USD) et 8 %, soit 2 millions, en actions gratuites. En conséquence, le capital libéré de la société atteindra 27 millions JD (38,08 millions USD) suite à la distribution des actions gratuites.

M. Aggad a indiqué que l'année 2019 avait été riche en accomplissements et développements malgré les nombreux défis auxquels la région fut confrontée ; les bénéfices nets du groupe Siniora se sont élevés à 6,1 millions JD (8,6 millions USD), soit une croissance de 41 % en glissement annuel. Les recettes ont augmenté de 15 % par rapport à 2018 et se sont élevées à 63,8 millions JD (89,99 millions USD) en 2019. Le total des actifs a représenté 67,4 millions JD (95,1 millions USD) au 31 décembre 2019, soit une croissance de 10 % en glissement annuel. Les capitaux propres nets des actionnaires de Siniora se sont élevés à 36,4 millions JD (51,33 millions USD), soit une croissance de 9 % en glissement annuel.

M. Aggad a ajouté que les niveaux de ventes et de bénéfices atteints en 2019 démontrent l'efficacité de la haute direction de Siniora par l'amélioration continue des performances et de l'efficacité professionnelle visant à accroître la capacité de production dans les usines de la société en Palestine, en Jordanie et aux Émirats arabes unis pour répondre à la demande croissante concernant les produits de Siniora, en plus d'un investissement dans le renforcement des capacités individuelles et institutionnelles en mettant l'accent sur les aspects techniques et administratifs par le développement constant des mécanismes, des technologies et des procédures de travail ainsi qu'en améliorant les compétences des employés grâce à des opportunités d'apprentissage avancées.

Majdi Al Sharif, CEO de Siniora, a indiqué qu'en 2019, la société avait enregistré une croissance de ses recettes régionales de 16 % en glissement annuel. En outre, la filiale de Siniora basée à Dubaï, Diamond Meat Processing Company (Al Masa), a enregistré une croissance de ses recettes de 20 % en glissement annuel, ce qui a eu un impact positif sur ses bénéfices et ses résultats financiers consolidés. La part de marché des produits carnés surgelés a augmenté de 12 % sur les marchés jordanien et palestinien en glissement annuel, en particulier après le lancement de la ligne de production de viande congelée, incluant plus de 20 nouveaux produits sur le marché palestinien au cours du quatrième trimestre de 2019, qui a été extrêmement bien accueillie par les consommateurs.

M. Al Sharif a conclu en soulignant les efforts de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) de Siniora, confirmant que la société avait conservé un rôle actif dans les communautés au sein desquelles elle opère à travers des investissements continus dans les secteurs de l'éducation et de la santé, les projets entrepreneuriaux et les jeunes, ainsi qu'en soutenant des institutions sociales, caritatives, humanitaires et culturelles, ajoutant que l'investissement de Siniora dans la RSE s'élevait à 206 000 JD (290 550 USD) en 2019.

À propos de Siniora

Siniora Food Industries est un leader sur le marché de la fabrication et de la vente de viande transformée de marques Siniora Al-Quds et Unium. La société a été fondée à Jérusalem, en Palestine, en 1920, a établi son usine en Jordanie en 1992 et a été acquise par APIC en Palestine et en Jordanie en 1996. Siniora a acquis Diamond Meat Processing Company à Dubaï en 2016. Siniora Food Industries produit des viandes froides et des conserves de viande depuis trois usines de transformation ultramodernes construites à l'aide des dernières technologies, l'une située à Jérusalem-Est en Palestine, la deuxième dans le Domaine industriel du Roi Abdallah II en Jordanie et la troisième aux Émirats arabes unis (ÉAU). Les usines de Siniora en Jordanie et en Palestine produisent également divers produits carnés surgelés et ont reçu le certificat de système de sécurité alimentaire FSSC 22000 (ISO/TS22002-1), qui représente l'adoption des normes de sécurité alimentaire les plus élevées au monde et est reconnu par des organisations internationales clés telles que l'Association européenne des aliments et boissons, l'Association américaine de fabrication et la Global Food Safety Initiative. Depuis 2014, les usines de Siniora en Jordanie et en Palestine maintiennent les certifications internationales pour les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail (OHSAS 18001:2007) et les systèmes de gestion environnementale (ISO14001:2004). Siniora a également reçu les certifications ISO 9001 pour la qualité et la sécurité du contrôle alimentaire, en plus du certificat de norme palestinienne en Palestine et du certificat Halal délivré par l'autorité des normes jordaniennes. De plus, l'usine de Siniora à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a reçu les certifications ISO22000:2005 pour les systèmes de gestion de la sécurité alimentaire et ISO9001:2015 pour les systèmes de gestion de la qualité.

La société commercialise ses produits par l'intermédiaire de grandes surfaces, d'épiceries, de grands magasins et de boutiques à forte fréquentation en Jordanie, en Palestine, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, ainsi que dans de nombreux autres pays du Moyen-Orient. Siniora possède également des centres de distribution en Arabie saoudite, aux ÉAU et un service d'exportation dédié couvrant le Golfe et le Levant. Siniora est une société à participation publique cotée à la bourse d'Amman (ASE : SNRA).

