L'avenir de la mobilité est féminin chez SEAT

Des faits parlants. À 27 ans à peine, Anna Homs conçoit les assistants vocaux que nous utiliserons en 2030. « L'assistance vocale sera un élément clé du futur de la mobilité, car il s'agit d'une forme de communication simple et agréable », indique l'ingénieure chez SEAT et chef de projet innovation du groupe Volkswagen. Comme elle le fait remarquer, « nous nous trouvons à un point crucial, où les changements et défis sont multiples. Si l'on veut que les choses se fassent comme on le souhaite, il est essentiel de s'impliquer. »

Un avenir connecté. Pour Paqui Lizana, directrice des produits numériques chez SEAT, l'objectif premier de son travail est de simplifier l'utilisation de quelque chose qui est de plus en plus complexe. « Dans un écosystème entièrement connecté, nous proposerons de manière proactive à l'utilisateur la meilleure façon de se déplacer à tout moment, que ce soit en voiture, à moto, etc. », explique-t-elle. « Ma passion, c'est de faire évoluer les choses. Je suis persuadée que notre contribution est précieuse, car la clé de l'innovation réside dans la diversité. »

La cybersécurité de demain. Et pour que cette mobilité future puisse être connectée en toute sécurité, le rôle de Mareike Gross est crucial. Au département de développement de SEAT, elle dirige l'équipe Systèmes électriques, packaging et cybersécurité. « Nous travaillons dur à la protection numérique des véhicules pour les prémunir contre d'hypothétiques attaques », explique Mareike. « À mon arrivée chez SEAT, j'ai été ravie de voir combien il y avait de femmes qui travaillaient dans le développement. Je pense vraiment qu'il est important que nous soyons ici, parce que nous devons inclure tout le monde dans la mobilité que nous concevons », ajoute-t-elle.

Déterminantes dans la mobilité électrique et partagée. À cause de ces intérêts et besoins, les femmes révolutionneront les ventes de véhicules électriques, selon une étude de l'université de Sussex et de l'université Aarhus, au Danemark. Elles donnent une plus grande priorité à la sécurité et à la convivialité, et prennent davantage en compte les coûts et l'environnement. C'est la raison pour laquelle l'autopartage a également un grand avenir chez les femmes, comme le confirme un rapport de la Commission européenne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1099546/Paqui_Lizana.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1099547/Anna_Homs.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1099548/Mareike_Gross.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=LS4-BB6hsoU

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/797359/SEAT_Logo.jpg

SOURCE SEAT