L'industrie biomédicale porte à nouveau ses fruits dans la zone nationale de développement économique et technologique de Nanning

NANNING, Chine, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, le logiciel de diagnostic assisté par tomographie pulmonaire développé par Guangxi Yizhun Intelligent Technology Co., Ltd. (« Yizhun ») dans la zone nationale de développement économique et technologique de Nanning (« zone ») a obtenu le certificat d'enregistrement des dispositifs médicaux de classe III (GXZZ20223210687).

Production workshop of Nanning Neptunus Health Industrial Park

Selon le Comité national de gestion de la zone de développement économique et technologique de Nanning, les services de promotion des investissements de Nanning, à tous les niveaux, visent à créer des pôles d'industrie biomédicale grâce à une planification de haut niveau et à l'attraction d'investissements ciblés. Dans la zone, l'industrie biomédicale, qui englobe les domaines de la production, de l'inspection et des tests, de la vente et de la distribution, s'étend continuellement à l'échelle industrielle et améliore progressivement la chaîne industrielle. Le « logiciel de diagnostic assisté par l'image de tomodensitométrie pulmonaire » est le premier logiciel de la province du Guangxi et le huitième du pays à obtenir le certificat d'enregistrement des dispositifs médicaux et des logiciels de classe III IA, et le sixième de la province du Guangxi et le deuxième de la ville de Nanning à avoir reçu ce certificat. Il s'agit d'une autre réalisation de l'optimisation continue des services de la ville pour les entreprises mobiles et des efforts solides dans la construction de l'industrie biopharmaceutique.

En termes d'investissements précis, la zone a dressé un panorama de la chaîne de l'industrie biopharmaceutique, a attiré des investissements dans la chaîne de l'industrie et les grappes industrielles et a introduit un lot de projets clés tels que Hainan Huluwa Pharmaceutical, Guangdong Yili Pharmaceutical, Yida Xiansheng, Sinopharm Group et Guangxi LiuYao Group, formant un modèle de développement industriel avec les produits biopharmaceutiques, la médecine traditionnelle chinoise, les produits de soins de santé, les dispositifs médicaux et la logistique pharmaceutique moderne comme principaux domaines. Selon les informations, la zone est le principal terrain de développement de l'industrie biopharmaceutique dans la ville, et il y a actuellement 625 entreprises biopharmaceutiques dans la zone.

Liens des pièces jointes de l'image :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=428269

Légende : Atelier de production du parc industriel de Nanning Neptunus Health Industrial Park

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1888146/Production_workshop.jpg

SOURCE National Nanning Economic & Technological Development Area Management Committee