L'Intelligence Cloud de Recorded Future ajoute l'intégration d'Okta

BOSTON, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Recorded Future, l'un des plus grands fournisseurs de renseignements au monde, a annoncé aujourd'hui de nouvelles capacités pour l'Intelligence Cloud de Recorded Future grâce à une intégration avec Okta (NASDAQ : OKTA). L'intégration avec Okta Integration Network (OIN) approfondit l'étendue de la couverture fournie par la solution Identity Intelligence de Recorded Future, offrant une visibilité automatisée des identités compromises, des preuves en temps réel des informations d'identification exposées, et une hiérarchisation immédiate des menaces d'identité et des flux de travail de réponse en aval.

Les solutions d'authentification multi-facteurs (MFA) rendent l'accès à l'infrastructure critique de l'entreprise et aux applications en contact avec les clients plus sûr, mais elles sont limitées pour garantir que les identités n'ont pas été compromises. L'intégration de Recorded Future à la puissante plateforme de gestion des accès d'Okta va au-delà de l'authentification multifactorielle pour fournir la force technique nécessaire pour aider à identifier et à remédier aux compromissions d'identité avant qu'elles ne soient utilisées comme une arme contre une organisation. Pour les clients d'Okta, l'Intelligence Cloud de Recorded Future est disponible en tant que Workflows Connector (connecteur de flux de travail), une approche sans code pour automatiser les processus d'identité à l'échelle.

« Les entreprises adoptent de plus en plus une approche de la sécurité axée sur l'identité et, dans le cadre de cette transformation, elles reconnaissent l'importance d'évaluer les signaux de risque à travers leur pile de sécurité. L'identité jouant un tel rôle central, l'automatisation est devenue essentielle pour réduire le temps de réponse aux incidents, et détecter et atténuer de manière proactive les attaques basées sur l'identité. L'intégration de Recorded Future avec Okta Workflows fournit des renseignements sur les menaces à nos clients communs pour améliorer l'automatisation de l'identité, créant ainsi une meilleure sécurité sans compromettre l'expérience des utilisateurs. » - David Shackelford, directeur principal de la gestion des produits, Okta

L'Intelligence Cloud de Recorded Future produit des renseignements en temps réel à partir d'un vaste éventail de sources d'open source, du dark web et de sources techniques, offrant une source de vérité pour l'authenticité de l'identité aux utilisateurs d'Okta. Avec l'intégration d'Identity Intelligence, les utilisateurs peuvent :

« La MFA reste l'une des méthodes les plus courantes utilisées par les organisations pour prévenir les risques liés à l'identité, mais elle ne suffit plus. Les équipes chargées de l'accès et de la sécurité des identités ont désormais besoin d'un multiplicateur de force constitué de solutions de pointe en matière de gestion des accès et de renseignement. Grâce à cette intégration, améliorée pour de nouveaux cas d'utilisation, les clients peuvent corréler des renseignements indépendants avec la télémétrie interne afin d'obtenir la visibilité nécessaire pour évaluer et répondre aux menaces. » - Craig Adams, directeur des produits et de l'ingénierie, Recorded Future.

Pour en savoir plus sur les intégrations d'Identity Intelligence de Recorded Future avec Okta Integration Network (OIN) , ou pour demander une démonstration du module Identity Intelligence, rendez-vous à l'adresse suivante : recordedfuture.com/identity-intelligence-demo

À propos de Recorded Future

Recorded Future est la plus grande société de renseignements au monde. L'Intelligence Cloud de Recorded Future offre une couverture complète des adversaires, des infrastructures et des cibles. En combinant la collecte et l'analyse automatisée de données persistantes et omniprésentes à l'analyse humaine, Recorded Future offre une visibilité en temps réel sur le vaste paysage numérique et permet aux clients de prendre des mesures proactives pour perturber leurs adversaires et assurer la sécurité de leurs employés, de leurs systèmes et de leur infrastructure. Basée à Boston et disposant de bureaux et d'employés dans le monde entier, Recorded Future travaille avec plus de 1 500 entreprises et organisations gouvernementales dans plus de 64 pays. Pour en savoir plus, consultez le site https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3648736-1&h=1217400733&u=http%3A%2F%2Frecordedfuture.com%2F&a=%C2%A0 recordedfuture.com .

