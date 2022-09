Recorded Future Intelligence Cloud fügt Okta-Integration hinzu

Automatisierte Intelligenz identifiziert und behebt Identitätsverletzungen, bevor sie als Waffe eingesetzt werden können

BOSTON, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- Recorded Future, einer der weltweit größten Anbieter von Intelligenz, kündigte heute neue Funktionen für die Recorded Future Intelligence Cloud durch eine Integration mit Okta (NASDAQ: OKTA). Die Integration mit Okta Integration Network (OIN) vertieft den Umfang der Abdeckung durch Recorded Futures Identitäts-Intelligenz -Lösung von Recorded Future, die automatisierte Einblicke in kompromittierte Identitäten, Echtzeit-Nachweise für gefährdete Anmeldedaten und eine sofortige Priorisierung von Identitätsbedrohungen und nachgelagerten Reaktionsabläufen bietet.

Multi-Faktor-Authentifizierungslösungen (MFA) machen den Zugriff auf geschäftskritische Infrastrukturen und kundenorientierte Anwendungen sicherer, aber sie können nur begrenzt sicherstellen, dass die Identitäten nicht kompromittiert wurden. Die Integration von Recorded Future in die leistungsstarke Zugriffsmanagement-Plattform von Okta geht über MFA hinaus und bietet die technischen Voraussetzungen, um Identitätskompromittierungen zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu einer Waffe gegen ein Unternehmen werden. Für Okta-Kunden ist Recorded Future Identity Intelligence verfügbar als Workflows-Konnektor , ein No-Code-Ansatz zur Automatisierung von Identitätsprozessen in großem Umfang.

„Unternehmen setzen zunehmend auf einen identitätsorientierten Sicherheitsansatz und erkennen im Rahmen dieser Umstellung die Bedeutung der Bewertung von Risikosignalen in ihrem gesamten Sicherheitsumfeld. Da die Identität eine so zentrale Rolle spielt, ist die Automatisierung von entscheidender Bedeutung, um die Reaktionszeit auf Vorfälle zu verkürzen und identitätsbasierte Angriffe proaktiv zu erkennen und zu entschärfen. Die Integration von Recorded Future in Okta Workflows liefert unseren gemeinsamen Kunden Bedrohungsdaten, um die Identitätsautomatisierung zu verbessern und letztlich mehr Sicherheit zu schaffen, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen." - David Shackelford, leitender Direktor für Produktmanagement, Okta

Recorded Future Identity Intelligence produziert Echtzeit-Informationen aus einer Vielzahl von Open-Source-, Dark-Web- und technischen Quellen und bietet Okta-Benutzern eine Quelle der Wahrheit über die Authentizität ihrer Identität. Mit der Identity Intelligence-Integration können Benutzer:

Beschleunigen Sie die Reaktion auf Vorfälle von Stunden auf Minuten, wenn Passwörter offengelegt werden.

von Stunden auf Minuten, wenn Passwörter offengelegt werden. Sparen Sie Zeit und skalieren Sie Ressourcen , indem Sie die Zeit der Analysten, die zuvor für manuelle Aufgaben aufgewendet wurde, neu zuordnen.

, indem Sie die Zeit der Analysten, die zuvor für manuelle Aufgaben aufgewendet wurde, neu zuordnen. Befolgen Sie die NIST-Best-Practices für Passwörter, indem Sie automatische Passwort-Audits einsetzen.

für Passwörter, indem Sie automatische Passwort-Audits einsetzen. Verbessern Sie die Erfahrung der Endbenutzer mit einer sicheren, intelligenten Zugriffsverwaltung.

„MFA ist nach wie vor eine der gängigsten Methoden, mit denen Unternehmen identitätsbezogene Risiken verhindern, aber sie reicht nicht mehr aus. Identitätszugangs- und Sicherheitsteams benötigen jetzt einen Multiplikator aus führenden Zugangsmanagement- und Intelligence-Lösungen. Mit dieser Integration, die für neue Anwendungsfälle erweitert wurde, können Kunden unabhängige Informationen mit internen Telemetriedaten korrelieren, um die nötige Transparenz zu erreichen, um Bedrohungen zu bewerten und auf sie zu reagieren - Craig Adams, Verantwortlicher für Produkt und Technik, Recorded Future

Erfahren Sie mehr über die Identity Intelligence-Integrationen von Recorded Future mit dem Okta Integration Network (OIN) oder fordern Sie eine Demo des Identity Intelligence Moduls an unter recordedfuture.com/identitaet-intelligenz-demo

Informationen zu Recorded Future

Recorded Future ist das größte Nachrichtendienstunternehmen der Welt. Die Intelligence Cloud von Recorded Future bietet eine vollständige Abdeckung von Gegnern, Infrastruktur und Zielen. Durch die Kombination von kontinuierlicher und flächendeckender automatischer Datenerfassung und -analyse mit menschlicher Analyse bietet Recorded Future Echtzeiteinblicke in die digitale Landschaft und versetzt Kunden in die Lage, proaktiv zu handeln, um Angreifer zu stören und ihre Mitarbeiter, Systeme und Infrastrukturen zu schützen. Recorded Future hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen arbeitet mit über 1.500 Unternehmen und Regierungsorganisationen in mehr als 64 Ländern zusammen. Erfahren Sie mehr unter: recordedfuture.com .

