L'OMX 30 suédois est le seul indice à enregistrer un sentiment SERIX haussier en octobre.

Le sentiment positif sur la Suède est d'autant plus remarquable qu'il s'agit de la première fois que sa valeur SERIX est en territoire haussier cette année, atteignant 103 en octobre. En comparaison, les autres indices européens se situaient entre 88 (IBEX 35) et 99 (FTSE 100), et entre 93 (S&P 500) et 98 (DOW) pour les indices américains.