L'usine de LG Innotek atteint un taux de recyclage de ses ressources de 100 %

L'usine LG Innotek de Gumi a reçu la distinction « Platine » de la certification « Zero Waste to Landfill » (Zéro déchet en décharge)

L'entreprise a atteint un taux de recyclage de ses ressources de 100 %, réduisant ainsi ses émissions de gaz à effet de serre de 970 tonnes par an

« LG Innotek s'assurera un leadership mondial en matière d'environnement, de société et de gouvernance. »

SÉOUL, Corée du Sud, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ -- LG Innotek (dont le PDG est Cheoldong Jeong) a annoncé le 10 novembre que son usine de Gumi, située à Gumi, Gyeongsangbuk-do, en Corée, a obtenu la distinction « Platine » de la certification « Zero Waste to Landfill (ZWTL) », une certification internationale du recyclage des ressources.

La certification ZWTL est un indicateur international que Underwriters Laboratories (UL), une entreprise mondiale spécialisée dans les sciences de la sécurité, délivre en évaluant le taux de recyclage des ressources des entreprises. UL accorde la distinction de niveau « Platine » pour un taux de recyclage des déchets industriels de 100 %, « Or » pour un taux de 95 à 99 % et « Argent » pour un taux de 90 à 94 %.

Le taux de recyclage des ressources (taux de recyclage des déchets) de l'usine de Gumi certifiée est de 100 %. Cette usine a donc atteint un taux de zéro déchet déversé en décharge et a reçu la distinction la plus élevée de niveau « Platine ».

La quantité annuelle de déchets recyclés à l'usine LG Innotek de Gumi atteint 22 000 tonnes. Le recyclage de cette quantité de déchets peut réduire de près de 970 tonnes les émissions de gaz à effet de serre (tCO2eq, équivalent dioxyde de carbone) par an. Cela équivaut à la quantité de gaz à effet de serre que 150 000 pins absorbent en un an.

LG Innotek a continué à déployer divers efforts pour promouvoir le recyclage des ressources afin de parvenir à une absence totale de déchets dans les décharges.

L'entreprise recycle les déchets de verre et les résines synthétiques rejetés par le processus de production en matières premières pour le ciment et les plastiques. Elle collecte et réutilise également l'or et le cuivre contenus dans les boues d'épuration (sédiments générés lors du traitement des eaux usées et de la purification de l'eau) et les produits mis au rebut afin de minimiser le gaspillage de matières premières.

Parallèlement, tous les employés participent au recyclage dans leur vie quotidienne, notamment en rejetant séparément les bouteilles transparentes en PET et en réduisant l'utilisation du plastique.

LG Innotek prévoit d'obtenir en plus la certification ZWTL sur ses autres sites nationaux situés à Gwangju et Pyeongtaek.

Yeongsu Park, chef de la division Sécurité et environnement, a déclaré : « LG Innotek s'est concentré sur la gestion écologique avec l'objectif de "zéro impact environnemental" pour une activité durable. » Il a également ajouté : « Nous allons assurer le leadership mondial en matière d'environnement, de social et de gouvernance en promouvant activement le passage à la neutralité carbone et en rejoignant RE100. »

Parallèlement, l'entreprise réalise des avancées significatives dans ses initiatives écologiques en accélérant sa gestion environnementale, sociale et de gouvernance.

LG Innotek a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 11 % en glissement annuel en 2020 grâce à l'introduction d'énergies renouvelables et d'équipements de production à haut rendement dans ses installations. En outre, l'entreprise a réduit sa consommation d'eau de 7 % en 2020 par rapport à 2019, car elle a étendu ses investissements dans les installations de recyclage des ressources en eau et géré systématiquement l'utilisation de l'eau.

En reconnaissance de ces performances de gestion écologique, LG Innotek a reçu le prix Carbon Disclosure Project (CDP) Climate Change Korea Awards pendant deux années consécutives de 2019 à 2020, et le prix CDP Water Korea Best Awards pendant quatre années consécutives de 2017 à 2020.

À propos de LG Innotek Co., Ltd.

LG Innotek est un fabricant de matériaux et de composants de pointe et une filiale du groupe LG. Les unités commerciales de la société comprennent des composants de base pour les téléphones portables, l'automobile, l'affichage, les semi-conducteurs et l'IoT. En outre, la société a travaillé étroitement sur les appareils mobiles, les appareils ménagers et les entreprises automobiles, produisant des modules de caméra, des composants électroniques automobiles, des modules de communication sans fil et des matériaux de substrat.

LG Innotek a son siège social à Séoul, en Corée, et ses filiales de vente sont situées en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, au Japon et à Taïwan, ainsi que des filiales de production en Chine, au Vietnam, en Indonésie, au Mexique et en Pologne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet : www.lginnotek.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1681506/Logo.jpg

SOURCE LG Innotek