L'usine de matériaux pour batterie Johnson Matthey de Konin, en Pologne, sera alimentée à 100 % par de l'électricité renouvelable

LONDRES, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Johnson Matthey (JM), un leader dans les technologies durables, a confirmé que son usine de matériaux cathodiques pour batteries situ­é à Konin, en Polonge, sera alimentée uniquement par de l'électricité provenant de sources renouvelables dès le premier jour de production.

JM a signé un contrat avec Axpo, un important producteur et distributeur européen d'énergie renouvelable, spécialiste des investissements solaires et éoliens. Axpo fournira de l'électricité renouvelable à la nouvelle usine de Johnson Matthey à Konin devrait entrer en service en 2022 pour fournir des plates-formes automobiles en vue de leur production en 2024. L'utilisation d'énergie 100 % renouvelable réduira considérablement l'empreinte carbone de l'usine et accompagnera le passage de la Pologne à une économie à plus faibles émissions de carbone.

La nouvelle usine de Konin représente une étape majeure dans la commercialisation de eLNO®, la gamme de matériaux cathodiques avancés et riches en nickel de JM, conçus pour les applications de batteries automobiles PHEV/BEV. Avec une production alimentée à 100 % par des énergies renouvelables, eLNO dispose de solides références environnementales qui contribuent à une chaîne de valeur de batteries durables.

Garantir 100% d'­energie renouvelable dès le premier jour d­émontre l'engagement de Johnson Matthey témoigne de l'engagement de Johnson Matthey en faveur du développement durable, aujourd'hui et demain. Il représente la première étape du plan de Johnson Matthey visant à investir dans des partenariats stratégiques pour accroître son approvisionnement en énergie renouvelable à long terme, à mesure que l'activité de matériaux pour batteries augmente sa capacité de production.

Christian Günther, directeur général des matériaux pour batteries chez JM, a expliqué : « La fabrication de matériaux pour batteries est un processus énergivore. Lorsque notre usine de Konin fonctionnera à sa capacité cible, cela augmentera considérablement la consommation globale d'énergie de JM. Il est donc essentiel de minimiser son empreinte carbone dès le départ afin de garantir une chaîne de valeur durable pour les batteries. Jouer un grand rôle dans l'avenir des véhicules électriques ne nous suffit pas, le développement durable est au cœur de tout ce que nous faisons chez Johnson Matthey, car nous nous efforçons de rendre le monde plus propre et plus sain. »

Johnson Matthey est un leader mondial dans le domaine de la science qui permet d'avoir un monde plus propre et plus sain. Forts de plus de 200 ans d'engagement soutenu en faveur de l'innovation et des avancées technologiques, nous améliorons la performance, la fonction et la sécurité des produits de nos clients et, en 2020, nous avons reçu le label Green Economy Mark de la Bourse de Londres décerné aux entreprises dont plus de 50 % de leurs revenus proviennent de solutions environnementales. Notre science touche de nombreux secteurs au niveau mondial, tels que le transport à faibles émissions, les produits pharmaceutiques, le traitement chimique et utilise le plus efficacement possible les ressources naturelles de la planète. Aujourd'hui, plus de 14 000 employés de Johnson Matthey collaborent avec notre réseau de clients et de partenaires pour faire changer vraiment les choses dans le monde qui nous entoure. Johnson Matthey est membre de la Global Battery Alliance et soutient les dix principes de la GBA pour une chaîne de valeur de batteries durables.

Pour plus d'informations, visitez le site www.matthey.com.

Inspirer la science, améliorer la vie

eLNO est une marque commerciale de Johnson Matthey Public Limited Company

Liens connexes

www.matthey.com



SOURCE Johnson Matthey PLC