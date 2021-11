L'USLAM Air 5.0™ transformé de UBTECH équipe les aspirateurs robots AIRROBO

La technologie LiDAR et l'algorithme SLAM sont les technologies de base de tout type de robot. La puissante technologie USLAM d'UBTECH Robotics a permis à la branche AIRROBO d'obtenir USLAM Air 5.0 TM , lequel résout les problèmes réels de l'automatisation du nettoyage domestique avec une efficacité, une précision et une stabilité élevées, en évitant de heurter les chaises et les tables avant de nettoyer, et en empêchant les animaux domestiques de s'emmêler et de salir les sols, par exemple.

Qu'est-ce que USLAM ?

Après cinq ans de développement technologique, UBTECH Robotics possède une variété de technologies de base exclusives dans le domaine des robots humanoïdes, notamment le système SLAM à capteurs multi-sources, la reconstruction de plans en temps réel sémantique et légère, la perception et la compréhension autonomes basées sur des scénarios, la planification de la navigation et le contrôle des décisions. Sur la base de ces réalisations, UBTECH Robotics a développé de manière indépendante USLAM (système de positionnement et de navigation autonome), qui intègre les fonctions de localisation, de cartographie, de navigation et de perception. L'USLAM permet non seulement un système plug-and-play pour plusieurs capteurs, mais aussi un positionnement et une navigation plus efficaces, précis et stables.

Qu'est-ce que USLAM Air 5.0TM ?

USLAM Air 5.0TM est dérivé de USLAM qui a été validé et optimisé par des applications dans le domaine des robots humanoïdes depuis 5 ans. En soutenant Cloud-Based Intelligent Service Robot Cruzr en 2017, Autonomous Indoor Monitoring Robot AIMBOT en 2019, UV-C Disinfection Robot ADIBOT en 2020, et Intelligent Humanoid Service Robot Walker en 2021, le puissant système USLAM d'UBTECH Robotics, a favorisé le développement des technologies de positionnement et de navigation et la mise en œuvre d'un plus large éventail d'applications dans l'industrie robotique.

Technologies de base

Navigation laser et visuelle combinée pour une cartographie de grande qualité

Les capteurs multiples tiennent compte d'une grande robustesse et d'une grande précision

Planification dynamique et opportune de la trajectoire et évitement autonome des obstacles à 360°

UBTECH Robotics renforce AIRROBO en appliquant l'intégration systématique de la technologie de positionnement autonome et de navigation aux appareils ménagers intelligents comme les robovacs. Par conséquent, le USLAM Air 5.0TM a été dérivé de USLAM. « Air » indique et symbolise l'algorithme sémantique léger, qui peut être interprété comme une moindre exigence sur le matériel, en raison d'un algorithme plus délicat. « Air » représente également l'identité de la marque AIRROBO. Dans les applications pratiques, USLAM Air 5.0TM permet une cartographie de haute qualité dans un espace de vie grand ou petit, un positionnement millimétrique multi-capteurs de haute précision, une planification de trajectoire dynamique et un évitement d'obstacles autonome en 3D. Compte tenu de ce qui précède, les robovacs AIRROBO « pensent, comprennent et répondent »* mieux en termes de cartographie, de navigation, de planification, de perception, de positionnement, de nettoyage, de sécurité et d'expérience utilisateur. (La technologie LiDAR est une méthode de détection qui utilise la lumière sous la forme d'un laser pulsé pour mesurer des plages pour une meilleure navigation seulement, en protégeant la vie privée des utilisateurs.)

« Ces dernières années, avec l'augmentation de la recherche d'un niveau de vie élevé, les aspirateurs robots en Chine et sur le marché mondial ont été itérativement mis à niveau pour répondre à la tendance du vieillissement de la population, de l'augmentation de la possession d'animaux domestiques et de la jeunesse des propriétaires résidentiels. Avec l'arrivée d'appareils électroménagers intelligents dans des millions de foyers, les différentes tailles d'espace de vie et l'environnement intérieur complexe sont devenus un défi pour l'industrie de la maison intelligente », a déclaré Tommy Zhang, directeur général d'AIRROBO.

Au fil des ans, UBTECH Robotics a mis des robots en service dans de nombreux domaines, parmi lesquels USLAM a traité plus de 100 000 kilomètres de données de parcours* pour une navigation précise dans de grands scénarios. La superficie totale de la cartographie autonome de l'USLAM a dépassé un million de mètres carrés*. La précision de positionnement de l'USLAM a atteint le niveau centimètre ainsi que la précision de contrôle à 1 millimètre*. L'USLAM reconnaît plus d'un millier d'identifications de cibles* et a soutenu la construction en temps réel de cartes sémantiques au niveau des objets.

À propos du AIRROBO

AIRROBO est une marque d'appareils ménagers intelligents qui met l'accent sur les technologies axées sur l'IA. Avec le soutien de la société UBTECH Robotics, leader mondial de l'IA et de la robotique humanoïde, AIRROBO a pour objectif d'apporter la technologie la plus avancée à un nombre croissant de foyers dans le monde, faisant de la maison intelligente une nouvelle norme de vie.

* Lors de l'utilisation, le LiDAR sur l'appareil créera une carte pour la planification des chemins de nettoyage uniquement. Soyez assurés que nous comprenons parfaitement l'importance de la vie privée. La cartographie ne sera utilisée que pour extraire des lignes de caractéristiques pour la navigation de nettoyage et ne sera pas utilisée à d'autres fins que les nettoyages.

