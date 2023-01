La 18e ICIF s'ouvre à Shenzhen pour rechercher une coopération culturelle mondiale

SHENZHEN, Chine, 30 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La 18e Foire internationale des industries culturelles (ICIF) de Chine (Shenzhen) a donné son coup d'envoi le 28 décembre dernier. Cette année, l'ICIF se tient principalement hors ligne, complétée par des expositions en ligne synchronisées. On estime que plus de 2 500 délégations gouvernementales, institutions culturelles et entreprises assisteront à la foire sur place, tandis que 800 instituts et entreprises installeront des stands en ligne.

L'ICIF est la première foire culturelle en Chine reconnue par l'Association mondiale du secteur des expositions (UFI). Depuis sa création à Shenzhen en 2004, la foire n'a cessé d'augmenter en termes de taille d'exposition, de public et de niveau d'internationalisation. Elle est devenue un moteur essentiel de la croissance de l'industrie culturelle chinoise, ainsi qu'une plateforme et une fenêtre importantes pour diffuser la culture chinoise dans le monde, selon le gouvernement populaire municipal de Shenzhen.

Selon les statistiques, l'ICIF rassemble chaque année plus de 100 000 exposants des industries culturelles et créatives du pays et de l'étranger, et plus de 4 000 projets d'investissement et de financement culturels sont présentés et échangés lors de la foire. En participant à cet événement, de nombreuses entreprises et institutions étrangères de premier ordre ont réussi à élargir leur marché et à trouver de nouvelles opportunités de coopération et de développement.

Notamment, un hall d'exposition international a été mis en place sur le Cloud ICIF de cette année. Au total, 300 institutions et entreprises culturelles étrangères de 30 pays et régions du monde ont été invitées à la foire en ligne. Des produits et des projets culturels nationaux et étrangers sont exposés sur la plateforme en ligne, l'accent étant mis sur la promotion des échanges et du commerce culturels entre la Chine et d'autres pays le long de « la Ceinture et la Route », et sur l'expansion du réseau international pour le commerce culturel.

Miao Song, fondatrice et directrice de Canada China Art-Tech (CCAT), a amené ses partenaires canadiens, Téléfilm Canada, l'Université Concordia et The 7 Fingers. Elle a déclaré : « C'est la quatrième fois que nous participons à l'ICIF. Cette année, nous voyons plus de pays participants et des expositions plus variées. En particulier, les produits de la culture technologique n'ont jamais manqué de m'impressionner. »

En réponse à une question sur la raison pour laquelle le CCAT participe à la foire, la directrice Song pense que le CCAT partage de nombreuses valeurs fondamentales avec l'ICIF en soutenant la croissance de l'industrie culturelle chinoise et en aidant les produits culturels chinois à atteindre un public mondial. Elle a ajouté : « Les expositions du CCAT sont diversifiées, englobant la science et la technologie, les arts, le monde universitaire et les sciences humaines, ainsi que d'autres secteurs, ce qui correspond bien au mode d'exposition de haute qualité, diversifié et complet de l'ICIF. »

En outre, cette foire a ouvert de nouvelles voies pour attirer les investissements et les exposants étrangers, afin de faire participer davantage d'institutions culturelles et d'entreprises nationales et internationales, et d'aider les exposants à accélérer leur intégration dans le modèle de développement de la « double circulation » de la Chine et à développer de nouveaux marchés. Elle se transformera en une importante plateforme culturelle pour les achats internationaux, la promotion des investissements, les échanges interpersonnels et la coopération ouverte. Un total de 10 931 acheteurs de 108 pays et régions, comme la France, l'Allemagne et le Pakistan, se sont inscrits à la foire en ligne.

L'Ambassadrice JUDYTH NSABABERA du Consulat Général de la République d'Ouganda à Guangzhou a déclaré : « Cette année, nous sommes honorés de participer à la 18e ICIF en ligne et hors ligne. Nous espérons que grâce à cet échange, nous pourrons montrer notre culture, nos produits et nos projets africains sur une plateforme aussi excellente que l'ICIF, et nous espérons également que grâce à cette ICIF, nous pourrons aider le développement des industries culturelles en Chine et en Ouganda à atteindre un niveau supérieur. »

En tant que salon national, international et complet pour les industries culturelles, l'ICIF a célébré 17 sessions jusqu'à présent. Elle a favorisé le développement de l'industrie culturelle dans tout le pays ainsi que celui de la ville de Shenzhen. La foire est devenue un événement phare pour présenter les réalisations de Shenzhen en matière de développement économique, social et culturel et une fenêtre importante sur cette métropole en pleine expansion. Actuellement, la valeur ajoutée des industries culturelles de Shenzhen a dépassé les 25 millions de yuans, ce qui représente plus de 8 % du PIB de la ville.

La directrice Song Miao a déclaré : « Shenzhen est une ville internationale très ouverte et un pionnier de l'ouverture. Dotée d'un grand nombre d'entreprises de haute technologie et d'un marché gigantesque, elle a maintenu un rythme de croissance soutenu en matière d'investissements étrangers et a connu une augmentation constante du nombre et de l'ampleur des entreprises qui s'internationalisent. Le CCAT souhaite coopérer davantage avec les entreprises et les institutions de Shenzhen dans le domaine de la réalisation de films, des activités liées au cinéma, du développement technologique et de l'investissement en capital-risque dans des projets, afin d'obtenir des résultats bénéfiques pour tous. En outre, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements et notre entière confiance dans le rôle positif de l'ICIF pour stimuler la coopération. »

SOURCE Shenzhen Municipal People's Government