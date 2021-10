La Biennale d'artisanat de Cheongju fascine l'ambassadeur de France en Corée

À leur arrivée à la Cheongju Culture Factory, principale salle d'exposition de la Biennale, ils ont exprimé leur fascination pour la taille de l'espace et l'histoire du bâtiment. Au sujet de l'histoire de la Culture Factory, une ancienne usine de tabac réaménagée en espace culturel public, l'ambassadeur Philippe LEFORT a déclaré : « Cet espace entièrement consacré à la culture a changé le destin de la ville. La France est honorée d'avoir été invitée à participer en tant que pays hôte à la Biennale de Cheongju, qui est très appréciée et qui suscite beaucoup de fierté en Corée. »

M. LEFORT, qui a eu l'occasion d'examiner attentivement les 159 œuvres présentées par les 35 pays participants de l'exposition Invited Country Exhibition, a affirmé : « J'ai été très impressionné par les œuvres exposées, mais aussi fasciné par l'excellent sens esthétique de la Biennale et de son espace d'exposition, qui a été aménagé de façon à mettre en avant la forme des œuvres, ainsi que leur aspect technique et leur philosophie. »

Le maire de la ville de Cheongju et président de la Biennale d'artisanat de Cheongju, Han Beum-deuk, a ajouté : « Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Cheongju est une ville historique et culturelle où est né en 1377 le plus ancien livre imprimé à l'aide de caractères métalliques amovibles, le '' Jikji '', qui fait désormais partie de la collection de la Bibliothèque nationale de France. La ville de Cheongju et la France ont noué un lien profond grâce au '' Jikji '', et j'espère que les deux pays renforceront leur amitié en organisant des échanges culturels plus actifs autour du '' Jikji '' et de la Biennale d'artisanat. »

La clôture de la Biennale sera animée par l'Atelier d'Arts de France, la première association d'artisanat de France, qui a accepté de participer avec les lauréats de la compétition internationale d'artisanat de Cheongju 2019 à Révélations, un salon international d'artisanat prévu à Paris en 2022. Les deux pays s'engagent ainsi à se retrouver à Paris l'an prochain.

