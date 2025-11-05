La Biennale des métiers d'art de Cheongju 2025 à l'origine du concept de nouveau monde construit par l'artisanat : fin du parcours de 60 jours qui a attiré plus de 400 000 personnes

- Cérémonie de clôture dimanche 2 novembre à 19h00... Remise des prix, dont le prix du public

- Une réaffirmation de la valeur de l'artisanat à une époque marquée par sa rareté... Ces 60 jours ont captivé le public, mis en lumière certaines questions et touché de nombreux cœurs

- La résonance de l'événement devrait se poursuivre en Inde et au Royaume-Uni : le compte à rebours de la 15e Biennale des métiers d'art de Cheongju a déjà commencé

CHEONGJU, Corée du Sud, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Biennale des métiers d'art de Cheongju 2025, placée sous le thème « Recréer l'avenir », s'est achevée au terme de 60 jours d'inspiration attirant plus de 400 000 visiteurs. La cérémonie de clôture, qui s'est tenue à la Culture Factory, a rassemblé plus de 300 participants, notamment Lee Beom-seok, maire de Cheongju et président du comité de la Biennale, des fonctionnaires, des guides et des bénévoles. Des représentations de la compagnie de danse de la ville de Cheongju et du studio de danse Viva, ainsi qu'une vidéo de présentation, ont célébré le succès de l'événement. Le prix du public a été décerné à l'artiste Ahn Eunsun pour son œuvre textile « Breath, Rainforest Landscape_2503 ».

Cheongju Craft Biennale 2025 Closing Ceremony

Forte de la participation de 1 300 artistes de 72 pays, venus présenter 23 expositions et 2 500 œuvres, la Biennale 2025 a été la plus grande et la plus longue de ses 27 ans d'histoire. Elle s'est attachée à explorer la valeur de l'artisanat face aux défis mondiaux, en mettant l'accent sur la durabilité et l'humanité. Des œuvres telles que « Black Mountain » de Hong Limhoe et « The Perpetual Identities Series » de Katiya Trabulsi ont été largement saluées pour leurs messages sociaux forts. Les experts ont loué la Biennale comme un événement de classe mondiale proposant des « réponses centrées sur l'artisanat » aux questions du changement climatique et aux problèmes touchant les communautés, en réaffirmant le rôle de Cheongju dans la culture mondiale des métiers d'art.

L'approche collaborative a été une caractéristique déterminante de la Biennale. Des partenariats avec 12 musées, de grandes entreprises dont Hyundai Motor Company et des institutions locales ont permis d'élargir la participation. La Biennale des enfants, soutenue par le Bureau de l'éducation du Chungcheong du Nord, a enregistré un taux de réservation maximal. La distinction de la Biennale par le gouvernement dans le cadre de l'initiative « 100 attractions culturelles locales » a encore renforcé la position culturelle de Cheongju.

Ancienne usine de tabac, la Culture Factory est devenue un centre culturel mondial grâce au premier projet coréen de régénération urbaine axée sur l'économie. Des visiteurs internationaux en provenance de Pologne, de Chine, de France et de Bulgarie l'ont vantée comme un modèle d'innovation culturelle.

Bien que la Biennale soit terminée, son héritage se perpétue. L'exposition spéciale « Hyundai Translocal Series: Entangled and Woven » (« Séries translocales Hyundai : enchevêtrements et tissages ») sera en tournée en Inde et au Royaume-Uni jusqu'en 2027. Le maire Lee Beom-seok a déclaré : « La conclusion de la Biennale marque un nouveau départ pour la mission de Cheongju : partager la valeur de l'artisanat et construire un avenir meilleur. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2812891/20251104_09_13_22.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2801303/cjcraft_kor_eng_Logo.jpg