LA BIJOUTERIE PORTUGAISE PARIE SUR LES PRATIQUES DURABLES

Le secteur portugais de la bijouterie investit de plus en plus dans des pratiques responsables et durables. Le processus commence par la sélection de matériaux recyclables et respec tueux de l'environnement et se poursuit par des processus manuels et des finitions artisana les. Les entreprises mettent l'accent sur la responsabilité sociale, éthique et environnemen tale, des valeurs représentées dans la campagne MADE IN PORTUGAL naturally développée par l'AICEP - l'Agence pour l'Investissement et le Commerce Extérieur du Portugal.

Les exemples d'entreprises de maroquinerie 100 % Made in Portugal sont nombreux.

3D+Dreams utilise la technologie et le design pour innover dans la fabrication de ses pièces, notamment grâce à l'impression 3D. Le modèle innovant de la marque, le Cadre en Filigrane de liège, est fait en liège et s'inspire de la Rosacée, le premier modèle en argent de SPARK +DREAMS Jewels. Ce n'est que l'un des exemples de la façon dont la marque articule le design, l'architecture et l'innovation.

Portugal Jewels parie sur la mise en valeur de la bijouterie portugaise, en récupérant des modèles et des dessins traditionnels avec une approche contemporaine. La durabilité est intrinsèque aux bijoux de cette marque : parce qu'ils sont produits localement, parce que les matériaux utilisés sont quasiment indestructibles et recyclables et parce que les bijoux, de par leur esthétique et leur qualité de fabrication, sont pensés pour être transmis de génération en génération.

La marque Inês Telles est une marque artisanale qui utilise des procédés manuels et traditionnels pour développer et produire ses créations dans son atelier à Lisbonne. La marque affirme son souci de parfaire une production économique, éthique et respectueuse de l'environnement.

Wonther n'utilise que des matériaux provenant de fournisseurs certifiés par le Responsible Jewellery Council. Dans le cadre de l'initiative « LOVE, GIVE BACK, REPEAT », la marque offre une réduction de 20 % sur l'achat suivant lors de l'échange d'un article usagé, les articles reçus dans le cadre de cette campagne étant recyclés.

Chez Mesh, toutes les pièces sont dessinées et produites à la main. Cette marque s'engage à utiliser de l'argent 100 % recyclé pour toutes ses pièces, ce qui rend le processus de fabri cation éthique et responsable dès le départ.

Établie sur l'île de Santa Maria, aux Açores, Neon Joyride a déjà retiré des tonnes de micro plastiques et de déchets marins de la côte. Le projet transforme les plastiques usés par des années en mer en bijoux uniques, en ayant recours à des procédés manuels et des finitions artisanales.

Ces entreprises, ainsi que d'autres, peuvent être consultées dans le répertoire disponible à l'adresse suivante: portugalglobal.pt/portugalnaturally

