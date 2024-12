La Business of Design Week 2024 s'achève après avoir réuni plus de 15 000 participants au sommet

Ouvrir la voie à un avenir durable avec la France grâce à la conception et à l'innovation

L'Italie est annoncée pays partenaire de la BODW 2025

HONG KONG, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Business of Design Week 2024 (BODW 2024), premier événement annuel international d'Asie consacré au design, à l'innovation et aux marques, s'est achevée le 7 décembre 2024. Cette année, le sommet ayant pour thème « Inter/Section : conception, art et innovation » a attiré plus de 15 000 personnes, avec un programme riche et stimulant de plus de 40 conférences et panels animés par plus de 50 orateurs de Hong Kong, de France, de la Chine continentale et du reste du monde.

La BODW 2024 a été organisée par le Hong Kong Design Centre (HKDC), avec laFrance comme pays partenaire, l'Agence de développement des industries culturelles et créatives (CCIDA) du Bureau de la culture, des sports et du tourisme du gouvernement de la RAS de Hong Kong comme sponsor principal, et le Conseil de développement du commerce de Hong Kong(HKTDC) comme co-organisateur. La BODW 2024 a permis de renforcer les dialogues et les relations à long terme entre Hong Kong et la France sur le plan commercial et universitaire, en mettant l'accent sur l'innovation et l'art du design pour soutenir les initiatives dans les domaines suivants : avenirs urbains, résurgence des marques et du commerce de détail, artisanat et maîtrise des matériaux, culture et esthétique numérique, et IA et technologies du futur qui visent à relever les défis de plus en plus complexes auxquels le monde entier est confronté.

Mme Christile Drulhe, Consule générale de France à Hong Kong et Macao, a déclaré : « Ce fut un honneur pour la France d'être le pays partenaire de la BODW de cette année. Cette collaboration a constitué une plateforme unique pour mettre en valeur la profondeur et la créativité du design français, du patrimoine artisanal à l'innovation de pointe. Je tiens à remercier le Hong Kong Design Center d'avoir organisé cet événement d'une beauté incroyable. Il s'agit véritablement d'une célébration de la créativité et des échanges culturels, et je suis fière des liens durables qui ont été tissés à cette occasion. »

Concernant l'édition 2025, le Hong Kong Design Centre (HKDC) a le plaisir d'annoncer que l'Italie sera son pays partenaire. L'Italie présentera des orateurs de premier plan, des talents exceptionnels et une série d'événements de design tout au long de l'année par le biais de KODW, BODW et autres, dans le but de favoriser l'apprentissage mutuel et les opportunités de collaboration entre les deux communautés de design dynamiques et le monde en général.

Eric Yim, Médaille d'honneur, Justice de paix, président du Hong Kong Design Centre, a déclaré : « Nous avons été heureux d'accueillir plus de 20 designers, architectes et esprits créatifs de la délégation française à Hong Kong pour organiser des programmes de design passionnants en 2024. En attendant l'année prochaine, nous nous réjouissons d'étendre notre partenariat stratégique à l'Italie, qui sera notre troisième pays partenaire pour la BODW 2025, après nos précédentes collaborations en 2007 et 2017. Ce sera le début d'une collaboration remarquable qui durera une année et qui mettra en synergie nos perspectives orientales et occidentales, notre patrimoine culturel, nos héritages historiques et nos forces uniques en matière de conception créative. Nous espérons franchir des étapes importantes et sommes enthousiastes à l'idée d'avoir un impact significatif sur nos communautés, en façonnant ensemble un avenir durable pour la culture et les entreprises. »

M. Carmelo Ficarra, Consul général d'Italie à Hong Kong et Macao, a déclaré : « Nous sommes très heureux de notre partenariat avec le Hong Kong Design Centre pour la BODW 2025. Cette collaboration permettra de mettre en valeur la richesse du savoir en matière de design et le patrimoine culturel de l'Italie et de Hong Kong. Ensemble, nous allons embarquer pour une année de programmes de conception innovants qui célèbrent nos traditions artistiques uniques tout en encourageant les échanges créatifs entre nos deux cultures dynamiques. Je suis impatient de promouvoir le savoir et la vision uniques de l'Italie dans la création collaborative d'une plateforme exceptionnelle qui renforce les échanges commerciaux, culturels et éducatifs liés au design sous toutes ses formes, ici, dans le centre international de Hong Kong. »

Outre le sommet, BODW 2024 propose une série de programmes parallèles, notamment la soirée de lancement du centre de design DX du Hong Kong Design Centre à Sham Shui Po, la Quinzaine créative GBA, le dîner de gala BODW 2024 et la cérémonie de remise des prix DFA au tout nouveau site emblématique de Hong Kong, The Henderson, BODW In The City, Motion Plus Design, le festival de design deTour 2024, le Forum de leadership 2024 de PolyU et DesignInspire, présenté par le Conseil de développement du commerce de Hong Kong au Centre de convention et d'exposition de Hong Kong. Cette vitrine créative phare comprend des événements majeurs tels que la Maison&Objet Design Factory et le Business of IP Asia Forum. Les événements précités se sont déroulés avec succès, marquant une conclusion parfaite pour la BODW 2024 (du 2 au 7 décembre).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579462/The_Business_Design_Week_2024__BODW_2024__concluded_7_December.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579463/Hong_Kong_Design_Centre_pleased_announce_Italy_Partner_Country_2025.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579464/1.jpg