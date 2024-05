La campagne « Momcozy Village » renforce le soutien aux mères avec des événements et des initiatives à venir

NEW YORK, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- À l'approche de la fête des Mères, Momcozy, un leader des soins maternels et infantiles, est ravi de partager plus de détails sur sa campagne « Momcozy Village ». Cette initiative se concentre sur le renforcement des réseaux de soutien sociétaux pour les mères, en résonnant avec l'ethos selon lequel « il faut un village pour élever une mère ». Grâce à diverses plateformes, les mères peuvent se connecter et s'entraider, ce qui favorise une communauté d'encouragement et de camaraderie.

2024 State of Maternal Support Report presented by Momcozy and PSI

L'un des premiers événements aura lieu à Babylist Beverly Hills le 9 mai. Il réunira des leaders d'opinion clés, des utilisateurs de Momcozy, des journalistes et un expert en santé mentale maternelle pour discuter de l'importance d'améliorer les réseaux de soutien pour les mères.

Le 14 mai, Momcozy et Postpartum Support International organiseront un webinaire intitulé « Finding Your Village in Motherhood ». Cette session présentera les résultats vitaux du « State of Maternal Support », un livre blanc qui résume les voix et les expériences de plus de 1 000 mères. Cet événement vise à partager des histoires personnelles, à offrir des outils et des ressources précieux, et à ouvrir la séance de questions et réponses.

Si vous souhaitez lire le « State of Maternal Support » avant le 14 mai, il est désormais disponible sur momcozy.com. Créé en collaboration avec Postpartum Support International, ce document vise à amplifier la voix collective des mères en mettant l'accent sur les défis et les succès qu'elles rencontrent pour trouver du soutien.

Un autre événement clé est « Find Your Village - A Mother's Day Celebration », prévu pour le 7 mai à La Jolla et le 10 mai à Culver City, à Los Angeles. Ces sessions gratuites comprendront des rafraîchissements légers, des cadeaux et une vitrine de produits Momcozy. Les participants participeront à des tables rondes avec des leaders locaux du soutien maternel et partageront des stratégies pour créer des réseaux communautaires de soutien à la maternité.

Toutes les personnes intéressées sont invitées à visiter la page de renvoi pour en savoir plus et à participer à ces événements. Restez à l'affût des mises à jour et faites partie d'un mouvement qui soutient le parcours de chaque mère.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy apporte le meilleur confort aux mères avec des pompes à sein portables, des soutiens-gorge et d'autres produits de soins maternels. Approuvé par 3 millions de mères dans plus de 60 pays, Momcozy est un compagnon pour les femmes, de la grossesse à la maternité précoce. Grâce à son innovation continue et à son engagement à créer des designs douillets nés de l'amour, Momcozy gagne en portée et en impact pour rendre la vie des mères plus facile dans le monde entier.

