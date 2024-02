La campagne «Comptez sur les produits laitiers européens» rapproche les avantages du secteur et de ses aliments sains à des millions de consommateurs en Belgique et l'Espagne

MADRID, 7 février 2024 /PRNewswire/ -- Les consommateurs sont de plus en plus conscients de tout ce qui se cache derrière un verre de lait, un morceau de fromage ou un yaourt. La préservation des paysages, les bienfaits pour la santé et le soutien aux communautés de producteurs locaux.

Ces valeurs ont contribué à faire connaître la campagne promue par l'Organisation laitière interprofessionnelle (InLac) avec le soutien de l'UE pour mettre en évidence l'engagement en faveur de la durabilité dans le secteur laitier, ainsi que les aspects nutritionnels et sains du lait et des produits laitiers.

Le tramway de Bruxelles

Ce programme (Sustainability Friendly European Dairy Program), lancé en 2022, prévoit différentes actions en Espagne et en Belgique.

Les actions de la campagne européenne ont permis d'informer la société, dans de nombreux cas vivant dans des centres urbains, de la manière dont les producteurs, l'industrie laitière, la production laitière et les produits laitiers contribuent à l'atténuation du changement climatique, préserver la biodiversité, lutter contre le dépeuplement, promouvoir l'économie rurale et l'emploi et encourager l'innovation.

Les impacts dans les médias ont dépassé les 121 millions, soulignant l'importance de ce type d'activités d'information soutenues par l'Europe.

La campagne, comme l'a rappelé le président d'InLac, Daniel Ferreiro, a contribué à mettre en évidence le fait que les exploitations laitières européennes, dont la plupart de nature familiale, sont un moteur de revitalisation pour les zones rurales et que les industries laitières sont devenues, dans de nombreux cas, la principale ou la seule industrie de beaucoup de nos villes dans l'UE. La présence d'agriculteurs, de coopératives et de fabricants contribue, dans l'ensemble, à maintenir la vie dans les zones rurales en fixant la population et en créant des emplois, comme le souligne le président.

Entre 2022 et 2024, la campagne canalise ses messages à travers une intense activité de communication, de publicité, de relations publiques et de médias sociaux, y compris le vinyle du tram bruxellois, ville où deux forums professionnels et de débat ont été organisés avec la présence d'experts européens.

Ces actions, comme le souligne InLac, ont permis de promouvoir la consommation d'au moins 3 produits laitiers par jour en Espagne et en Belgique; sans oublier les informations sur les valeurs liées à la durabilité et à la protection de l'environnement, un engagement de l'ensemble du secteur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2334438/Inlac.jpg