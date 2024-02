De campagne "Reken op Europese zuivelproducten" brengt de voordelen van deze sector en gezonde voeding dichter bij miljoenen consumenten in België en Spanje

MADRID, 7 februari 2024 /PRNewswire/ -- Consumenten worden zich steeds meer bewust van alles wat er in een glas melk, een stuk kaas of yoghurt komt kijken: landschapsbehoud, gunstige effecten op de gezondheid en steun voor lokale producentengemeenschappen.

Deze waarden hebben bijgedragen aan de bekendheid van de campagne die door de Interbranch Dairy Organization (InLac) met steun van de EU wordt gepromoot. De campagne is bedoeld om de inzet van de zuivelsector voor duurzaamheid en de gezonde voedingsaspecten van melk en zuivelproducten in de schijnwerpers te zetten.

Brussels tramway

Dit programma ("Duurzaamheidvriendelijk Europees Zuivelprogramma"), dat in 2022 van start is gegaan, voorziet in verschillende acties in Spanje en België.

De acties van de Europese campagne zijn erin geslaagd de grotendeels in stedelijke centra wonende bevolking te informeren over de manier waarop producenten, de zuivelindustrie, de zuivelproductie en zuivelproducten bijdragen aan de matiging van de klimaatverandering, de instandhouding van de biodiversiteit, de bestrijding van ontvolking, de bevordering van de plattelandseconomie en -werkgelegenheid en de aanmoediging van innovatie.

De media-impact bedroeg meer dan 121 miljoen. Dit getuigt van het belang van dit soort informatieactiviteiten die door Europa worden ondersteund.

Daniel Ferreiro, voorzitter van InLac, gaf aan dat de Europese melkveehouderijen, waarvan de meeste in familiebezit zijn, een motor zijn voor de revitalisering van plattelandsgebieden en dat de zuivelindustrie in veel steden in de EU de belangrijkste of enige industrie is geworden. De aanwezigheid van boeren, coöperaties en fabrikanten draagt ertoe bij plattelandsgemeenschappen dat over het algemeen kunnen overleven door de bevolking op peil te houden en banen te creëren, aldus Ferreiro.

Tussen 2022 en 2024 kanaliseert de campagne haar boodschappen via intensieve communicatie, reclame, public relations en sociale media-activiteiten. Onder meer met een wrap op de Brusselse tram, een stad waar twee professionele en debatfora plaatsvonden met deelname van Europese experts.

Volgens InLac werd dankzij deze acties de consumptie van ten minste 3 zuivelproducten per dag in Spanje en België bevorderd en informatie gedeeld over waarden als duurzaamheid en milieubescherming, waar de hele sector zich voor inzet.

