La campagne "Dogbility » de Hyundai Motor suscite des rires et des conversations sur la mobilité universelle

Le concept « Dogbility » de Hyundai met en avant des caractéristiques innovantes pour une mobilité canine imaginée et souligne la vision de Hyundai Motor d'une mobilité universelle pour tous

Cette campagne du premier avril utilise l'IA générative pour produire des visuels créatifs tels que des volants rotatifs et des pédales de conduite ergonomiques pour les chiens

La campagne publicitaire et les messages sur les réseaux sociaux engagent le public mondial et les propriétaires de chiens dans des conversations sur l'inclusion et l'accès à la mobilité

SÉOUL, Corée du Sud, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Motor Company a engagé les consommateurs avec une campagne divertissante du premier avril centrée sur Dogbility, un futur concept de mobilité adapté aux chiens. La campagne a utilisé l'IA générative pour créer des visuels immersifs, donnant une nouvelle tournure à la vision de Hyundai Motor sur la mobilité universelle pour tous.

Dans le cadre de sa vision du « Le progrès pour l'humanité », la campagne humoristique met en évidence l'engagement de Hyundai Motor en faveur des avancées technologiques visant à garantir un accès égal et non discriminatoire à la mobilité.

« Nous voulions faire rire nos clients et créer une atmosphère joyeuse autour du poisson d'avril, a déclaré Sungwon Jee, vice-président principal et directeur du marketing mondial de Hyundai Motor Company. Ce concept de "Dogbility", à la fois spirituel et remarquablement élaboré, incarne le souhait de Hyundai d'un avenir où tout le monde pourra profiter de la liberté de la mobilité. »

Pour lancer cette campagne à la fois joyeuse et pleine de sens, Hyundai Motor a incorporé l'IA générative pour présenter une série de caractéristiques innovantes, notamment un volant rotatif pour une conduite stable, des pédales orientées vers le bas pour éviter toute tension sur la rotule, et un HUD (affichage tête haute) à couleurs changeantes conçu pour s'adapter à la vision unique des chiens.

En plus des publications sur les réseux sociaux, Hyundai Motor a mené une campagne publicitaire à Séoul, en plaçant stratégiquement des affiches à la hauteur des yeux des chiens, afin d'attirer l'attention des humains et des chiens sur ce concept de mobilité amusant et intriguant. Ces publications ont suscité des conversations sur l'inclusion et l'accès à la mobilité parmi le public mondial et les propriétaires de chiens.

Le poisson d'avril de Hyundai a trouvé un écho profond chez les propriétaires d'animaux de compagnie du monde entier qui recherchent de meilleures solutions pour accueillir et divertir les membres de leur famille à fourrure. Sur les réseaux sociaux, de nombreux propriétaires de chiens ont exprimé un réel intérêt pour le concept, souhaitant le lancement effectif d'une solution de mobilité adaptée aux chiens. Un commentaire a même indiqué qu'il s'agissait du « meilleur poisson d'avril jamais réalisé », tandis que d'autres ont demandé s'il y aurait une autre gamme pour les clients « chats ».

Grâce à l'utilisation inédite de l'IA générative dans la création de contenu social et publicitaire, la campagne du premier avril de Hyundai Motor transmet la vision de l'entreprise de devenir un fournisseur de solutions de mobilité intelligentes, en continuant à rechercher et à développer de nouvelles solutions pour assurer la liberté de mouvement de chacun.

À propos de Hyundai Motor Company

Fondé en 1967, Hyundai Motor Company est présent dans plus de 200 pays avec plus de 120 000 employés qui s'attachent à relever les défis de la mobilité dans le monde. S'appuyant sur la vision de la marque « Le progrès pour l'humanité », Hyundai Motor accélère sa transformation pour devenir un fournisseur de solutions de mobilité intelligente. La société investit dans des technologies de pointe telles que la robotique et la mobilité aérienne avancée (AAM) pour mettre en place des solutions de mobilité révolutionnaires, tout en poursuivant l'innovation ouverte afin d'introduire de futurs services de mobilité. Dans sa quête d'un avenir durable pour le monde, Hyundai poursuivra ses efforts pour introduire des véhicules à zéro émission équipés de piles à hydrogène et de technologies de VE.

