La Chambre de la mode indonésienne (IFC) plonge stylistes, acheteurs et fashionistas dans le monde de la mode modeste à l'IN2MOTIONFEST 2022

Le premier festival international de la mode modeste d'Indonésie 2022 (IN2MOTIONFEST 2022) accueille plus de 160 stylistes avec divers matériaux locaux provenant de l'ensemble de l'archipel indonésien, avec pour thème de l'année 2022 « Produits locaux, look mondial ».

JAKARTA, Indonésie, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La banque d'Indonésie (BI), le ministère des Coopératives et des PME de la République d'Indonésie et la Chambre de la mode indonésienne (IFC), dans le cadre du Festival économique de la charia en Indonésie (ISEF) , a annoncé officiellement l'inauguration de l'IN2MOTIONFEST 2022 qui se déroulera jusqu'au 9 octobre 2022 au Jakarta Convention Center, Jakarta, Indonésie.

Un monde de Wastra

Indonesia International Modest Fashion Festival 2022 (IN2MOTIONFEST 2022)

Ce festival d'une durée de cinq jours, consacré à la mode modeste, a débuté par un étalage de couleurs de prêt-à-porter de luxe, de street wear, de Syari Evening wear, de cocktail wear et d'office wear. La cérémonie d'ouverture de l'ISEF, suivie de l'inauguration de l'IN2MOTIONFEST 2022 le 6 octobre 2022, s'est déroulée en présence de Perry Warjiyo, le gouverneur de la banque d'Indonésie, et de Teten Masduki, le ministre des Coopératives et des PME de la République d'Indonésie.

« Ce premier festival international de la mode modeste en Indonésie a été un énorme succès. Il devrait devenir le plus grand festival international de la mode modeste. Cela peut être réalisé en renforçant l'image de marque de la mode modeste indonésienne, en augmentant la capacité et le réseautage entre les acteurs commerciaux locaux et mondiaux. Nous continuerons à nourrir le patrimoine culturel de l'Indonésie et à le partager avec le monde », a déclaré M. Warjiyo.

Les participants peuvent contempler un total de 1 256 looks de wastra Nusantara par des créateurs comme que Dian Pelangi, Itang Yunasz, Khanaan, Laudya Chintya Bella, Syahrir Nurdin de Malaisie, Yod Koko de Thaïlande, A3 de France en collaboration avec Emmy Thee, etc.

Le mot wastra, dérivé du sanskrit, signifie « textile artisanal ». Le Wastra est chargé de significations culturelles et historiques, et est apprécié dans le monde entier pour sa beauté. La plupart sont fabriqués par des artisans qualifiés qui ont perfectionné leur métier au fil des générations en adaptant des compétences anciennes.

« Les Wastra de Sabang à Merauke, tels que Songket, Ikat, Lurik et Batik, ont été les points forts du festival de cette année. C'est extraordinaire de partager notre patrimoine culturel avec le monde entier et d'être témoin de la même joie que nous ressentons nous-mêmes à la vue de ces tissus étonnants », a déclaré Ali Charisma, président national de l'IFC.

« En impliquant des centaines de stylistes dans l'utilisation de 14 types de wastra, nous espérons qu'à l'avenir plus d'acteurs participeront à l'effort visant à faire de l'Indonésie un précurseur de l'industrie de la mode modeste dans le monde », a ajouté M. Masduki.

Selon Statistics Indonesia (BPS) , l'Indonésie est le 13ème exportateur mondial de vêtements musulmans en 2021 pour une valeur totale de 4,68 milliards de dollars, soit une hausse de 12,49 % par rapport à 2020.

À propos de l'ISEF

L'ISEF est le plus grand événement annuel en Indonésie pour l'économie islamique, en tant qu'élément du Forum économique mondial de la charia. L'organisation combine des idées pour en faire des initiatives applicables pour soutenir l'économie islamique, en se concentrant sur le développement de l'économie de la charia tout en maintenant l'harmonie avec les valeurs indonésiennes. Pour en savoir plus sur IN2MOTIONFEST, visitez les réseaux Instagram et Youtube, et les comptes de l'ISEF sur Instagram, YouTube, Facebook, et Twitter.

