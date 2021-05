La clinique Pasteur à Toulouse adopte Cardiologs et augmente le nombre d'examens ECG Holter de 50%

Près d'un million de patients en France souffrent de fibrillation atriale, l'arythmie la plus courante qui peut être diagnostiquée par un enregistrement ambulatoire appelé Holter. Il s'agit d'un équipement portatif qui enregistre, de façon continue et dans la vie quotidienne, la fréquence et le rythme cardiaques pendant 24h à 48h. Avec les outils traditionnels, une fois déposé, l'enregistrement est interprété par le médecin, qui effectue une analyse visuelle des signaux électriques et détermine les anomalies rythmiques du patient, avec un temps d'analyse de 5 à 10 minutes en moyenne. Un travail fastidieux et particulièrement chronophage quand il y a un grand nombre de lectures à réaliser, mais néanmoins nécessaire.

En déployant Cardiologs, la clinique Pasteur a pu optimiser l'organisation de son centre Holter en augmentant son activité de plus de 50 %, tout en réduisant significativement l'attente des patients pour l'accès à un Holter. Une optimisation flagrante pour le service de cardiologie de la clinique Pasteur qui n'a eu besoin que de 15 jours de test pour voir la différence et se décider.

« En quelques semaines, nous avons perçu une accélération notable dans le traitement des Holters qui s'est traduite par une réduction par deux du temps d'analyse. En parallèle, nous avons réussi à accélérer l'accès à cet examen pour atteindre un délai de moins de 3 semaines » souligne le Docteur Romain Cassagneau, Rythmologue à la clinique Pasteur de Toulouse. « La fiabilité de Cardiologs a facilité l'adoption du logiciel par l'ensemble des acteurs de l'unité, aussi bien pour les praticiens que secrétaires qui se trouvent soulagés d'une tâche chronophage et qui mobilisait une concentration conséquente. Cela nous a permis d'augmenter notre activité de Holter d'une part, et surtout de déléguer à l'IA l'analyse et le classement des signaux » ajoute-t-il. « La fiabilité de cette analyse automatique a pu être vérifiée et notre confiance en elle est acquise »

« Nous sommes honorés de l'intégration de Cardiologs dans le parcours de soins d'une des cliniques les plus réputées en matière de gestion des pathologies cardiaques. Les résultats obtenus par la clinique Pasteur démontrent la valeur apportée par l'intelligence artificielle de Cardiologs dans la transformation du diagnostic cardiaque et la lecture des ECG » témoigne Yann Fleureau, CEO de Cardiologs. « En fondant Cardiologs, nous avons toujours gardé pour objectif de devenir un soutien incontournable aux cliniciens qui dédient leur énergie au traitement des patients et veulent supprimer les entraves techniques et organisationnelles. »

À propos de Cardiologs

Cardiologs est une start-up française de santé digitale qui vise à démocratiser l'accès à un soin cardiaque expert grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et du cloud. Sa solution d'analyse ECG en cloud a été le premier dispositif médical utilisant la technologie de deep-learning à recevoir le marquage CE en août 2016, et le deuxième à être homologué par la FDA aux Etats-Unis en juin 2017. Elle s'appuie sur une base élargie de plus de 10 millions d'enregistrements ECG et bénéficie de publications dans plusieurs revues scientifiques. Cardiologs est actuellement en phase de développement commercial, et a notamment annoncé une levée de fonds de $15M en janvier 2020 afin d'accélérer son déploiement en Europe et aux Etats-Unis.

Pour plus d'informations : https://cardiologs.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1521115/Cardiologs_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1521114/Cardiologs_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1495094/CARDIOLOGS_Logo.jpg

Contact presse :

Elodie Doan Van

[email protected]

Liens connexes

https://cardiologs.com



SOURCE Cardiologs