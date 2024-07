"La Colombie, le pays de la beauté" arrive aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris

MADRID, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- ProColombia annonce une série d'activités et d'animations pour promouvoir le pays dans le cadre des Jeux Olympiques.

Parmi les initiatives promotionnelles visant à attirer l'attention de publics professionnels stratégiques et à accroître la notoriété du pays, des présentations détaillant les six régions touristiques du pays auront lieu du 29 juillet au 6 septembre afin de toucher les quelque 13 millions de touristes attendus à Paris pour les Jeux olympiques et paralympiques.

La Colombie, le pays de la beauté

Le café tiendra une présence importante dans ces espaces, avec le développement des routes du tourisme du café. Ces expériences, de plus en plus demandées par le public international, mettront l'accent sur les spécialités de café. Des expositions culturelles et gastronomiques seront également organisées.

Parallèlement, des images de la Colombie seront projetées sur 72 écrans à l'aéroport Charles de Gaulle et 27 écrans à l'aéroport d'Orly, en plus de la mise en place d'un circuit d'écrans numériques dans tout Paris.

Alliance avec le Comité olympique colombien

ProColombia et le Comité olympique colombien ont uni leurs forces pour promouvoir la fierté des athlètes colombiens qui représenteront le pays à Paris.

Carmen Caballero, présidente de ProColombia, assistera à l'inauguration de la Casa Colombia, organisée par le Comité olympique colombien à Paris le 25 juillet, et présentera un drapeau colombien pour lancer officiellement l'initiative #DaleLaVueltaALaBandera.

Le Comité soutiendra l'initiative en invitant les athlètes colombiens à se joindre au mouvement. L'objectif est que les athlètes portent fièrement le drapeau colombien qui, une fois retourné, montrera des images des destinations du pays.

Au cours de l'événement, 40 drapeaux seront distribués aux athlètes et aux participants et 1.000 bannières aux personnes présentes. L'objectif est d'unir les personnalités colombiennes présentes aux Jeux olympiques et de montrer au monde la grandeur et la beauté de la Colombie.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2469129/ProColombia.jpg