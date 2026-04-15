La Commission européenne qualifiée de « quartier général des lobbies d'éleveurs » : une projection d'Animal Equality vise la présidente von der Leyen et les commissaires sur l'influence des industriels

Bruxelles, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hier soir, l'organisation internationale de défense des droits des animaux Animal Equality a réalisé une projection coup de poing sur l'emblématique bâtiment Berlaymont de la Commission européenne à Bruxelles, dénonçant l'influence du secteur de l'élevage industriel et des lobbies agricoles sur des autorités pourtant chargées de faire respecter les normes de bien-être animal.

Animal Equality, European Commission

Une analyse menée par l'organisation, sur la base des données issues du registre public officiel de la Commission européenne, révèle un niveau préoccupant d'accès accordé aux représentants du secteur de l'élevage au sphère de pouvoir. Après avoir examiné 708 réunions publiques, Animal Equality a constaté qu'au cours des 15 derniers mois, les commissaires chargés de la législation sur le bien-être animal ont rencontré presque exclusivement des représentants de l'industrie. Au cours de 46 réunions spécifiques tenues entre décembre 2024 et mars 2026, les représentants des secteurs de la viande, de la volaille et des produits laitiers ont discuté du bien-être animal avec les commissaires Várhelyi et Hansen et leurs cabinets sept fois plus souvent qu'avec les ONG de défense des droits des animaux.

Au cours de cette période, Olivér Várhelyi, commissaire européen chargé de la santé et du bien-être animal, et Christophe Hansen, commissaire européen chargé de l'agriculture et de l'alimentation, ont eu très peu de contacts avec les organisations œuvrant pour le bien-être animal. De plus, le registre de transparence de l'UE révèle qu'au cours de 708 réunions publiques impliquant ces services, pas une seule n'a mentionné les termes « cage » ou « abattage des poussins » dans son objet.

« Notre projection sur le Berlaymont – le bâtiment de la Commission européenne – à Bruxelles révèle la véritable nature de la Commission : soumise aux intérêts de l'industrie, elle ignore ses engagements officiels et bafoue les revendications légitimes et démocratiques de millions de citoyens qui réclament la fin de la cruauté envers les animaux en Europe. Animal Equality ne baissera pas les bras tant que les institutions européennes n'auront pas fait leur part pour les animaux : une réforme urgente, ambitieuse et qui ne peut plus être reportée est nécessaire », a déclaré Matteo Cupi, vice-président d'Animal Equality Europe.

Les origines de cette tension remontent à 2021, lorsque la Commission européenne s'était engagée à présenter une proposition législative visant à supprimer progressivement les cages d'ici fin 2023, à la suite de l'initiative citoyenne européenne « End the Cage Age », soutenue par 1,4 million de citoyens dans l'Union européenne. Ce délai est désormais dépassé, sans qu'aucune proposition législative n'ait été soumise.

Par ailleurs, le programme de travail de la Commission pour 2026 — document officiel présentant ses priorités législatives — ne comporte aucune proposition contraignante en matière de bien-être animal. L'exécutif européen privilégie désormais des mesures dites « non législatives » dans le cadre d'une stratégie pour l'élevage, sans en préciser à ce stade le contenu concret.

C'est la troisième année consécutive que toute législation contraignante sur le bien-être des animaux d'élevage disparaît de l'agenda de la Commission européenne. Dans ce vide politique, la projection d'hier s'inscrit dans une série de mobilisations menées par Animal Equality auprès des institutions européennes, dans le cadre de la campagne « UE : vos retards, leur souffrance ». Celle-ci dénonce l'inaction de la Commission malgré ses engagements clairs pris antérieurement pour mettre fin à l'utilisation des cages et à l'abattage systématique des poussins mâles.

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À propos d'Animal Equality

Animal Equality est une organisation internationale de protection animale qui collabore avec la société civile, les gouvernements et les entreprises pour mettre fin à la cruauté envers les animaux d'élevage. À travers des enquêtes en immersion, des actions juridiques et des campagnes de sensibilisation à grande échelle, l'organisation intervient dans plusieurs pays d'Europe, des Amériques et d'Asie afin d'obtenir des changements systémiques durables. Animal Equality s'engage à faire reconnaître la souffrance des animaux élevés pour l'alimentation et à inscrire leur protection parmi les priorités des agendas législatifs internationaux.

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