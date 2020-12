La Compagnie du Lit, spécialiste de la literie en France, choisit Insider pour offrir une expérience individualisée et des parcours clients personnalisés

PARIS, 29 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Spécialiste matelas et sommier de grandes marques en Europe, La Compagnie du Lit s'associe à Insider, Growth Management Platform leader dans le monde, pour offrir aux utilisateurs des parcours client en ligne haut de gamme sur web desktop et mobile.

La Compagnie du Lit poursuit une stratégie omnicanale avec ses 81 magasins (succursales & franchisés) et son site internet. Le spécialiste de la literie cherche à améliorer sa présence en ligne et sa stratégie d'engagement pour correspondre à l'évolution rapide des pratiques de consommation et à sa présence croissante dans la région. La Growth Management Platform d'Insider permet à La Compagnie du Lit d'utiliser certains outils de pointe pour engager, convertir et fidéliser ses utilisateurs sur site.

Insider alimente déjà plus de 800 marques mondiales, notamment Marks & Spencer, Decathlon, Clarins, MandM Direct, UNIQLO, Philips, Samsung, Estée Lauder, Singapore Airlines, Adidas, Bremont, Levi's, Avon, Nissan, IKEA, et CNN.

En collaboration avec Insider, La Compagnie du Lit sera en mesure d'exploiter les outils d'orchestration des parcours d'Insider, soutenus par l'IA, tels que l'optimisation UX afin de fournir une expérience inégalée sur site, les notifications push pour récupérer les paniers abandonnés et des solutions innovantes telles que la mise en place "d'onglets parlants" ou encore de "panier flottant" sur mobile. Le tout afin d'engager les visiteurs, et améliorer les indicateurs de performance d'acquisition client.

La Compagnie du Lit a déjà observé une croissance remarquable de ses indicateurs de performance à partir de ces fonctionnalités, dont une hausse significative de ses revenus en ligne grâce notamment à une augmentation de 165% de la valeur moyenne des commandes à partir d'un panier mobile flottant et une augmentation de 14% taux de conversion à partir de recommandations personnalisées.

Insider est une entreprise de solution marketing présente à New York, Londres, Paris, Singapour, Tokyo, Hong Kong, Séoul, Sydney, Indianapolis, Helsinki, Barcelone, Dubaï, Moscou, Varsovie, Taipei, Jakarta, Istanbul, Kiev, Hô Chi Minh-Ville, Bangkok, Bruxelles, Amsterdam, Manille, Wellington, Luxembourg, Ankara et Kuala Lumpur. La plateforme de Growth Management Insider est fermement positionnée dans le Gartner's Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs 2020 et reconnue depuis 16 trimestres consécutifs comme Leader au sein du G2 GridⓇ for Mobile Marketing. Insider figure au "Europe's 100 Hottest Startups" de WIRED Magazine en 2018 ainsi qu'en tête de classement du "Red Herring Top 100 Europe" en 2017. CrunchBase a récemment mentionné la cofondatrice et PDG d'Insider Hande Cilingir dans son classement "Top three women CEOs outside of the US".

