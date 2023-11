La conférence 2023 Qianhai Global Investment Promotion and Talent Conference s'est tenue en Chine

SHENZHEN, Chine, 11 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'édition 2023 de la conférence Qianhai Global Investment Promotion and Talent Conference qui s'est tenue le 9 novembre a suscité l'intérêt des entreprises et des investisseurs mondiaux. L'événement a attiré de nombreuses entreprises Fortune Global 500, des entreprises de Hong Kong et de grandes chaînes industrielles, les encourageant à s'installer à Qianhai, avec un montant total d'investissements de plus de 130 milliards de yuans, insufflant ainsi un dynamisme accru dans le développement de haute qualité de l'économie de la ville.

Lors de la conférence, le plan mondial de promotion des investissements de Qianhai 2024 et les nouvelles six agglomérations ont été dévoilés, selon l'autorité de la zone de coopération entre l'industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen et Hong Kong. Un nouveau schéma spatial « 6+6 » d'agglomérations industrielles a été construit sur les six agglomérations originales pour accélérer le développement aggloméré d'industries avantageuses.

M. Wang Shourui, vice-maire du gouvernement populaire municipal de Shenzhen, a déclaré dans son discours que la Conférence s'efforce de fournir aux entreprises et aux personnes talentueuses un environnement commercial de premier ordre, un espace industriel de haute qualité et une large phase de développement à un nouveau point de départ, en s'associant pour construire une source d'énergie clé pour un développement de haute qualité.

M. Algernon Yau Ying-wah, secrétaire au commerce et au développement économique de la région administrative spéciale de Hong Kong, a souligné dans un message vidéo que la publication du plan Qianhai a donné aux entreprises de Hong Kong une marge de croissance supplémentaire.

Qianhai a accru ses efforts de promotion de l'investissement, qui ont donné des résultats remarquables. Qianhai a lancé le programme Qianhai Global Service Providers lors de la conférence de l'année dernière. Le programme vise à attirer et à soutenir les 50 premiers fournisseurs de services mondiaux et les 20 premiers fournisseurs de services chinois dans huit catégories (finance, commerce et logistique, information, science et technologie, créativité culturelle, commerce, transport maritime et services publics). Elle a déjà rassemblé 146 prestataires de services, dont UBS, BP et Tesa.

Le projet de technologie numérique de Siemens est l'un des projets lancés à Qianhai cette année. M. Shang Huijie, vice-président principal de Siemens Limited China, a souligné que l'attribut le plus précieux de Qianhai était fondé sur les opportunités de développement que Qianhai apporte aux entreprises en termes d'innovation institutionnelle, de réforme innovante et d'ouverture de haut niveau.

M. Yang Fan, co-fondateur et président d'AI Infrastructure de SenseTime, a déclaré que SenseTime s'est développé et est devenue une entreprise internationale avec le soutien et l'accompagnement de Qianhai.

Les analystes conviennent que les politiques préférentielles attrayantes ont renforcé l'attrait de Qianhai. Au cours de la conférence, Qianhai a présenté les plusieurs mesures du Bureau d'administration de Qianhai de la zone de coopération de l'industrie des services modernes Qianhai Shenzhen-Hong Kong sur la promotion du développement aggloméré des fournisseurs de services mondiaux à Qianhai, fournissant un soutien solide dans dix domaines afin de permettre aux entreprises de s'établir dans la région.

Après la Conférence de cette année, il est prévu que Qianhai donnera une impulsion plus forte à la promotion des investissements pour propulser le développement de haute qualité de la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao à l'avenir.