La conférence de TCI Network au Mexique vise à résoudre collectivement les défis mondiaux

MEXICO, 27 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Relever ensemble les grands défis mondiaux et régionaux, tels que l'utilisation de l'eau, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et même la délocalisation de la fabrication, font partie de la mission de la prochaine conférence mondiale des clusters, a déclaré mercredi Merete Daniel Nielsen, présidente de TCI Network.

Dans une interview accordée à EFE, le cofondateur et CEO de Cluster Excellence Denmark a déclaré que la collaboration était le seul moyen de relever les défis actuels dans le monde. C'est pourquoi la conférence mondiale TCI Network 2024, qui se tiendra du 8 au 10 octobre à Chihuahua, au Mexique, a pour thèmes centraux la collaboration et l'intelligence artificielle.

« Le thème de la collaboration est très important et trouve écho dans de nombreuses sociétés. Ce concept constitue l'idée de base (derrière la conférence mondiale), l'accent étant mis sur la mission selon laquelle nous devons collaborer pour relever des défis plus importants », a-t-elle déclaré.

Nielsen estime que les clusters offrent également des possibilités de promouvoir la relocalisation d'entreprises dans une région, comme cela s'est produit en Amérique du Nord et en Amérique latine, en raison du phénomène de nearshoring et de l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Elle a également expliqué que les clusters permettent le développement de divers secteurs spécifiques, ainsi que des PME qui luttent pour leur visibilité et sont prises en compte dans les chaînes de valeur.

La présidente de TCI Network a souligné que, bien que la conférence du réseau mondial de clusters se déroule chaque année dans un pays différent, le Mexique a été choisi en 2024 en raison de sa grande expérience dans ce type d'initiative.

Nielsen estime qu'il est difficile de déterminer quel pays de la région est le plus avancé en la matière, mais admet qu'il existe de bonnes pratiques au Mexique, en Colombie et au Costa Rica, parmi d'autres membres du réseau de clusters. Parmi les différents secteurs, elle a souligné l'opportunité des semiconducteurs et a reconnu la valeur de clusters agricoles et alimentaires, ainsi que de certains clusters traditionnels tels que l'aérospatiale, la finance et les technologies de l'information, y compris l'intelligence artificielle.

Elle a souligné l'importance de la réunion annuelle au Mexique, avec plus de 30 conférenciers, 20 pays inscrits et près de 300 participants de clusters du monde entier.

En conclusion, Nielsen a indiqué que le pays organisateur de la prochaine conférence mondiale sera annoncé lors de la réunion de Chihuahua.

https://tciglobalconference.com/2024/

https://desec.mx/