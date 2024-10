La conférence TCI débute au Mexique, avec l'IA et la collaboration comme forces motrices

CHIHUAHUA, Mexique, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La conférence mondiale du réseau TCI a démarré dans la ville de Chihuahua, dans le nord du Mexique, pour aborder des défis majeurs tels que l'innovation, les clusters, la compétitivité et la délocalisation des chaînes d'approvisionnement, ou « nearshoring ».

Sous le thème « L'avenir collaboratif : AI & Human Progress through Clusters », l'événement rassemble des experts de plus de 80 pays pour discuter de l'impact de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de rupture sur le développement économique et le bien-être social.

Pendant trois jours, du 8 au 10 octobre, Chihuahua sera l'épicentre de cette discussion mondiale, qui vise à promouvoir les politiques publiques et les partenariats qui favorisent la croissance durable et la création d'emplois à haute valeur ajoutée.

La présidente de TCI, Merete Daniel Nielsen, a souligné à EFE l'importance de la collaboration pour relever les défis mondiaux, en insistant sur le rôle des clusters (conglomérats d'entreprises ayant des activités communes) en tant que mécanismes d'action conjointe.

« Le thème de la collaboration est très important et se répand dans de nombreuses sociétés. Ce concept constitue vraiment l'idée de base de (la conférence mondiale), l'accent étant mis sur la nécessité de collaborer pour relever de grands défis », a-t-elle déclaré.

Parmi les intervenants figurent l'économiste italo-américaine Mariana Mazzucato et l'experte en technologie et en investissement Rebeca Hwang.

Mme Mazzucato, connue pour ses études sur le rôle de l'État dans l'innovation, présentera un exposé sur la manière dont les gouvernements peuvent être des moteurs essentiels du développement technologique au-delà de leur rôle de régulateurs.

Quant à Mme Hwang, elle partagera son expérience de la création d'écosystèmes technologiques et de l'application de l'IA pour renforcer les pôles industriels.

Le directeur du développement économique de l'État, Luis Oliver Torres, a souligné que l'événement est l'occasion de montrer au monde comment Chihuahua a créé des synergies entre les secteurs privé, universitaire et gouvernemental.

Le nord du Mexique s'est consolidé avec succès en tant que leader dans l'attraction des investissements directs étrangers (IDE), et la conférence du réseau TCI renforce le rôle de ces écosystèmes dans la création d'emplois et l'amélioration de la productivité globale. En outre, des événements comme celui-ci soulignent l'importance de la région pour la compétitivité internationale.

La conférence mondiale du réseau TCI est reconnue dans le monde entier pour offrir une plateforme de dialogue et de collaboration entre des experts de différents domaines. L'événement de cette année se concentre sur l'automatisation dans les économies en transformation, le développement de clusters plus résilients et durables, et la création de politiques publiques qui stimulent l'innovation.

https://tciglobalconference.com/2024/

https://desec.mx/